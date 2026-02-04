कोटद्वार में तनाव: 'बाबा' नाम पर बवाल के बीच समुदाय विशेष के युवक ने की युवती से छेड़छाड़, गिरफ्तार

Uttarakhand News: कोटद्वार निवासी उस्मान ने एक युवती को कॉल और एसएमएस के जरिए परेशान किया और बाजार में उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की. युवती की शिकायत पर मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

यह घटना तब हुई जब शहर में पहले से ही एक दुकान के नाम को लेकर विवाद चल रहा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 और 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए शहर के सभी चेक पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

बाजार आते-जाते पकड़ लेता था हाथ

युवती ने अपनी तहरीर में बताया कि कुछ समय पहले उसकी पहचान उस्मान से हुई थी. इसके बाद आरोपी उसे लगातार फोन और मैसेज कर परेशान करने लगा. हद तो तब हो गई जब उसने बाजार में सरेआम युवती का हाथ पकड़ लिया. बार-बार समझाने और विरोध करने के बावजूद आरोपी नहीं माना और गाली-गलौज पर उतर आया।. परेशान होकर युवती ने पुलिस की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा.

शहर में सुरक्षा सख्त, तैनात हुई पुलिस

कोटद्वार में पहले से ही 26 जनवरी को पटेल मार्ग पर एक दुकान का नाम "बाबा" रखने को लेकर बवाल मचा हुआ है. वह मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि इस छेड़छाड़ की घटना ने क्षेत्र में फिर से गरमा-गर्मी बढ़ा दी है. शहर का माहौल खराब न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. सभी मुख्य रास्तों और चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

