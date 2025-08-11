Weather Update: हिमाचल-उत्तराखंड में भारी बारिश फिर बढ़ाएगी मुसीबत? 6 दिन का अलर्ट, इस जिले में स्कूल भी बंद, जानें हफ्तेभर का मौसम

पहाड़ों पर भारी बारिश ने कई इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है. उत्तराखंड के धराली और आसपास के तबाही प्रभावित इलाकों में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. यहां 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. लेकिन अब मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जो रेस्क्यू ऑपरेशन में तो मुश्किलें ला ही सकता है, साथ ही अन्य इलाकों के लिए भी खतरे का संकेत है.

बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल भी बंद

मौसम विभाग ने आज यानी 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट हैं. इसी को देखते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर ने सोमवार को जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा 01 से 12वी तक)व ऑगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है. 13 अगस्त को भी कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल में सोमवार से गुरुवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में सोमवार से गुरुवार तक अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, एनएच-305 का हिस्सा औट-सैंज मार्ग सहित कुल 360 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं. इनमें से 212 सड़कें मंडी ज़िले में और 92 निकटवर्ती कुल्लू ज़िले में हैं.

#WATCH | Uttarakhand | The Mandal-Chopta route is blocked approximately 10 kilometres ahead from Mandal towards Chopta.



Source: Chamoli Police pic.twitter.com/voqhUwAt7r — ANI (@ANI) August 11, 2025

हफ्तेभर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. वहीं, 15 और 16 तारीख को हिमाचल प्रदेश और 13 तारीख को उत्तराखंड में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. 13-15 तारीख के दौरान जम्मू-कश्मीर में बहुत भारी बारिश, 11-14 तारीख के दौरान हिमाचल प्रदेश, 10-12 और 14-16 तारीख के दौरान उत्तराखंड में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्धाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में गरज और बिजली गिरने की संभावना है.

