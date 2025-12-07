हरिद्वार के रिहायशी इलाके में पहुंचा छह हाथियों का झुंड, सड़क पर मच गई अफरा-तफरी

हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में छह हाथियों का झुंड आ जाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हाथियों को देखते ही आसपास के लोग दहशत में आ गए. सड़क पर मौजूद कुत्ते भौंकने लगे और पीछा करने लगे. गनीमत रही कि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

और पढ़ें

जगजीतपुर के राजा गार्डन इलाके में हाथियों का जंगल से निकलकर आबादी में आना कोई नई बात नहीं है. पिछले कुछ समय से वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा रखी थी, लेकिन अचानक छह हाथियों का झुंड मुख्य मार्ग पर उतर आया. हाथियों को देख राहगीर और स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे.

कई लोगों ने मोबाइल लाइट या टॉर्च जलाकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की. इस दौरान एक हाथी अचानक सड़क पर रुक गया, जिससे कुछ समय के लिए सनसनी फैल गई. कुछ ही देर बाद हाथियों ने धीरे-धीरे जंगल की ओर वापसी की, और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

यह भी पढ़ें: जंगल सफारी में पीछे पड़ी मौत! चिंघाड़ते हाथी ने जिप्सी में बैठे लोगों को दौड़ाया... सामने आया डरावना वीडियो

हाथियों के जंगल से आबादी क्षेत्रों की ओर आने का मुख्य कारण किसानों के खेतों में लगी फसलें बताई जा रही हैं. विशेषकर केला, गन्ना और अन्य मिठास वाली फसलें हाथियों की पसंदीदा हैं, जिससे हाथी आबादी क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं.

Advertisement

हाथियों के अचानक आने की सूचना मिलते ही वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथियों को मुख्य मार्ग से हटाने और उन्हें सुरक्षित जंगल में वापस भेजने के लिए टीमों को लगाया गया है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि हाथियों की उपस्थिति ने कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी और डर का माहौल बना दिया. कुत्तों ने हाथियों का पीछा किया और भौंकने लगे. कुछ लोगों ने हाथियों की तस्वीरें और वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड किए, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. वन विभाग ने इस पर लगातार निगरानी बढ़ा रखी है और इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----