जंगल सफारी में पीछे पड़ी मौत! चिंघाड़ते हाथी ने जिप्सी में बैठे लोगों को दौड़ाया... सामने आया डरावना वीडियो

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के अफजलगढ़ में स्थापित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में एक भयानक हादसे होने से बच गया. यहां नवंबर के आखिरी वीकेंड में दिल्ली के एक टूरिस्ट कपल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए आए थे. इन्होंने इसके लिए वहीं से एक जिप्सी बुक की थी. जिप्सी बुक करने के बाद वह दोनों , टाइगर रिजर्व के वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ए आर रहमान इनके के साथ जिप्सी में जंगल सफारी कर रहे थे. तभी जंगल के अंदर से एक लंबे दांतों वाला इक्कड़ हाथी निकला.

वह कपल की जिप्सी के पीछे दौड़ने लगा. इसको देखकर जिप्सी में बैठी महिला घबरा गई और उसने जिप्सी को भगाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. उसके साथ आए उसके पुरुष साथी भी घबरा गए इसके बाद जिप्सी के पीछे भाग रहा है हाथी ने भी चिंघाड़ना शुरू किया तो मानों लोगों के पसीने छूट गए. जिप्सी चालक नेइक्कड़ हाथी का उग्र रूप देखते हुए जिप्सी को तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया. लेकिन हाथी ने फिर भी काफी दूर तक उनकी जिप्सी का पीछा किया. पर्यटकों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बनाया.

पूरे मामले में जिप्सी चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जिप्सी को तुरंत घूमते हुए वापस तेजी से भगा लिया और पर्यटकों को वापस गेस्ट हाउस लेकर आ गया.वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है की इक्कड़ हाथी हमेशा झुंड में रहता है लेकिन जब वह उग्र हो जाता है तो उसे झुंड से अलग कर दिया जाता है. इसी के चलते यह हाथी उग्र हो चुका है और इस तरह की हरकतें कर रहा है. उधर वन विभाग के अधिकारी हाथी की गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं ताकि किसी पर्यटक को कोई नुकसान ना हो सके.

