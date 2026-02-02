देहरादून में बीच बाजार लड़की का गला काटा, बात नहीं करने से नाराज था युवक, गिरफ्तार

राजधानी देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पलटन बाजार क्षेत्र में दिनदहाड़े 23 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बाजार में दहशत का माहौल बन गया. मृतका और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. जब युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो गुस्से में आकर उसने बीच बाजार इस वारदात को अंजाम दिया. युवक को गिरफ्तार कर लिया गया.

ड्यूटी पर जा रही थी लड़की

जानकारी के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती घर से नौकरी के लिए जा रही थी. इसी दौरान आरोपी युवक ने उस पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावर ने युवती की उंगली और गर्दन पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घायल युवती को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम से जांच कराई.

विरोध में पलटन बाजार बंद

घटना से नाराज व्यापारियों ने विरोध जताते हुए पलटन बाजार बंद कर दिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार, निवासी खुडबूढ़ा मोहल्ला के रूप में हुई है. उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चापड़ भी बरामद कर लिया गया है.

क्या बोले देहरादून के एसएसपी?

एसएसपी देहरादून अजय सिंह के मुताबिक, मृतका और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. जब युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो गुस्से में आकर उसने बीच बाजार इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी पिछले कई दिनों से युवती को धमकी दे रहा था. युवती ने 31 जनवरी को पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी और जान का खतरा जताया था. शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गया था, उसका मोबाइल फोन भी बंद था और वह तीन दिनों से घर नहीं गया था. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है.

