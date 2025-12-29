scorecardresearch
 
एंजेल हत्याकांड: CM धामी ने पिता से फोन पर की बात, दोषियों को सख्त सजा का दिया भरोसा

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से सीधा संवाद किया. उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी. फिलहाल, इस मामले में नेपाल भागे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर गहरा दुख जताया और उसके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

सीएम धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत की. मुख्यमंत्री ने एंजेल की हत्या को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है. उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम को सक्रिय कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री धामी ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना से वह व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखी हैं और एक पिता के दर्द को पूरी तरह समझ सकते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में दोषियों को सबसे कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कभी इस तरह का माहौल नहीं रहा है. यहां देश और विदेश से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, ऐसे में यह घटना न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरे राज्य के लिए पीड़ादायक है. उन्होंने साफ किया कि सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि घटना के बाद उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से बातचीत की है. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई है.

मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार पूरी मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि परिवार की सहायता के लिए वह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी लगातार संपर्क में रहेंगे और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

