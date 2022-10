Heavy Rainfall In UP: UP में आफत बनकर बरस रही बारिश, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, फसलें बर्बाद

Heavy Rainfall In UP: उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक के जिले बारिश का कहर झेल रहे हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंडा, गोरखपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज, बाराबंकी जैसे जिलों में बारिश से जलमाव हो गया है. यहां के कई गांव बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. इसके अलावा पीलीभीत, एटा, रामपुर जैसे जिले भयंकर तबाही झेल रहे हैं.

