तेलंगाना: गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई छात्राएं, 25 की हालत गंभीर

तेलंगाना में एक बार फिर फूड पॉइजनिंग की गंभीर घटना सामने आई है. वानापर्थी जिले के कोथाकोटा बीसी गर्ल्स हॉस्टल में भोजन करने के बाद 25 छात्राएं अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं. बीमार छात्राओं को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जानकारी के मुताबिक, छात्राओं ने रोज की तरह हॉस्टल में रात का भोजन किया था. कुछ ही देर बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्राएं बीमार हो गईं. हॉस्टल प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया.

घटना की जानकारी मिलते ही भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता अभिलाष राव हॉस्टल का दौरा करने पहुंचे. उनका उद्देश्य बीमार छात्राओं की स्थिति का जायज़ा लेना और हॉस्टल प्रबंधन से जानकारी लेना था. हालांकि, जैसे ही पुलिस को उनके पहुंचने की सूचना मिली, वे मौके पर पहुंच गए और उन्हें हॉस्टल में प्रवेश करने से रोक दिया.

इस दौरान BRS नेता और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली. अभिलाष राव ने पुलिस के रवैये पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि को पीड़ित छात्राओं से मिलने से रोकना अनुचित है. उन्होंने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. आशंका जताई जा रही है कि खराब भोजन या दूषित पानी के कारण यह फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

