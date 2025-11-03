scorecardresearch
 

Feedback

खाना खाते ही उल्टियां और पेट दर्द...बेलगावी में 12 छात्रों को फूड पॉइजनिंग, अस्पताल में भर्ती

कर्नाटक के बेलगावी जिले में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय के 12 छात्र संदिग्ध फूड प्वाइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए. रात का खाना खाने के बाद छात्रों को उल्टी और पेट दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. सभी की हालत अब स्थिर है. पुलिस ने खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे हैं और लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
बेलगावी में 12 छात्रों को फूड पॉइजनिंग,अस्पताल में भर्ती (Photo : representational image)
बेलगावी में 12 छात्रों को फूड पॉइजनिंग,अस्पताल में भर्ती (Photo : representational image)

कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एक आवासीय विद्यालय के 12 छात्र संदिग्ध फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए. यह घटना रविवार रात चिक्कोडी तालुक के हिरेकोडी गांव स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय की है, जहां छात्रों ने रात का भोजन करने के बाद अचानक उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत की.

जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रशासन ने तुरंत सभी बीमार छात्रों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि सभी छात्रों की हालत अब स्थिर है और उनका इलाज जारी है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि स्कूल में परोसे गए भोजन में किसी प्रकार की मिलावट या अस्वच्छता के कारण यह हादसा हुआ.

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंची और विद्यालय सेखाने के नमूने एकत्र किए. इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है. चिक्कोडी पुलिस थाने में इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

food served at some party
शादी का खाना खाते ही होने लगे उल्टी-दस्त... 37 बच्चों सहित 51 लोगों को फूड प्वाइजनिंग! 
स्कूल में बिस्किट खाने के बाद 250 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, फूड प्वाइजनिंग की शिकायत  
Flooding in Belagavi Temple, money swept away from the donation box.
कर्नाटक के बेलगावी में मंदिर में आई बाढ़, दान पात्र से बहे रुपये 
डिनर पार्टी में चिकन पीस को लेकर दोस्तों में झगड़ा, एक की चाकू घोंपकर हत्या 
सांकेतिक तस्वीर
कर्नाटक में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, आरोपियों ने बार-बार किया गैंगरेप, 6 गिरफ्तार 

सूत्रों के अनुसार, यह घटना उस समय सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय न्यायाधीश ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने स्कूल के वार्डन और कर्मचारियों को स्वच्छता एवं प्रबंधन की लापरवाही को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने स्थिति में सुधार नहीं किया, जिससे अब यह गंभीर घटना घटित हो गई.

Advertisement

स्थानीय शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना फिर से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि कई सरकारी और आवासीय विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर खामियां हैं. सरकार द्वारा लागू किए गए मिड-डे मील और आवासीय भोजन योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement