दो भारतीय छात्राओं की अमेरिका में मौत, सड़क हादसे में गई जान

अमेरिका के कैलिफोर्निया में मास्टर्स के बाद रोजगार के अवसर तलाश रही भारत की दो छात्राओं की मौत हो गई है. दोनों छात्राओं की कार हादसे का शिकार हो गई. इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है.

रोजगार की तलाश में थीं तेलंगाना की रहने वाली दोनों छात्राएं (File Photo: Basheer)
अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में दो भारतीय छात्राओं की मौत हो गई है. दोनों ही छात्राएं मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही रोजगार के मौके की तलाश में थीं. सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्राएं तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गारला मंडल की निवासी 24 साल की पुल्लाखंडम मेघना रानी और 24 साल की कडियाला भावना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई थीं. दोनों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहकर मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की. मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों वहीं रोजगार के अवसर की तलाश में थीं.

मेघना और भावना, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी. दोनों ने साथ रहकर पढ़ाई की और अब साथ ही रोजगार के मौके की तलाश भी कर रही थीं. यह दोनों भारतीय छात्राएं दोस्तों के साथ निकली थीं. दोनों जिस कार से वापस कैलिफोर्निया लौट रही थीं, वह हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में दोनों भारतीय छात्राओं की मौत हो गई है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: रामपुर में दर्दनाक हादसा, भूसे से भरा ट्रक उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो पर पलटा... ड्राइवर की मौत

अमेरिकी प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे की खबर मिलते ही तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के गारला मंडल में शोक की लहर दौड़ गई है. मेघना के पिता नागेश्वर राव गारला में मी-सेवा केंद्र संचालित करते हैं, जबकि भावना के पिता मुल्कानूर गांव के उप सरपंच हैं. इस हादसे में बेटियों की मौत से दोनों ही परिवार सदमे में हैं.

यह भी पढ़ें: उड़ान भरते ही गिरा पैराग्लाइडर, अनुभवी पायलट की मौत... हिमाचल की बीड़-बिलिंग साइट पर हादसा

परिजनों ने अब अपनी लाडली बेटियों के शव वापस भारत लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. इससे जुड़े खर्चे पूरे करने के लिए फंडरेजिंग का भी सहारा लिया जा रहा है. लोगों ने भारत सरकार से भी सहयोग की अपील की है, जिससे उनकी बेटियों के शव स्वदेश वापस लाए जा सकें.

---- समाप्त ----
