VIDEO: रामपुर में दर्दनाक हादसा, भूसे से भरा ट्रक उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो पर पलटा... ड्राइवर की मौत

उत्तर प्रदेश के रामपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां भूसे से भरा एक ट्रक उत्तर प्रदेश सरकार लिखे एक बोलेरो पर पलट गया. जिससे बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई. हादसा थाना क्षेत्र गंज का बताया जा रहा है. वहीं, इस हादसे ने एक बार फिर ट्रकों या फिर बड़े वाहनों में ओवरलोडिंग को लेकर बहस छेड़ दी है. क्योंकि सरकार ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है. लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देता है.

और पढ़ें

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्री ने बताया कि थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक भूसा से लदा हुआ ट्रक, बोलेरो पर पलट गया. जिससे बोलेरो चालक की दबकर मौत हो गई. सूचना लगते ही इंस्पेक्टर कोतवाली, गंज, सिविल लाइंस के साथ-साथ सीओ सिटी और सीओ स्वर भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद ट्रक को क्रेन व जेसीबी की मदद से उठाया गया और मृत बोलेरो ड्राइवर को निकाला गया.

यह भी पढ़ें: इतना भयंकर हादसा कि राख बन गईं लाशें! यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद अब शवों की पहचान बनी मुसीबत



बोलेरो गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था. एक मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है.

Advertisement

हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल

इस हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रक पीछे से आई और आगे निकलते समय बोलेरो में टक्कर मार दी. वहीं, जब ट्रक बोलेरो के बराबर में था तभी मुड़ने के दौरान पलट गया. जिससे ट्रक बोलेरो के ऊपर गिरा और बोलेरो पूरी तरह दब गई. इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की दबकर मौत हो गई.



---- समाप्त ----