उड़ान भरते ही गिरा पैराग्लाइडर, अनुभवी पायलट की मौत... हिमाचल की बीड़-बिलिंग साइट पर हादसा

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. टेकऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के चलते टैंडम पैराग्लाइडर असंतुलित होकर नीचे गिर गया, जिसमें अनुभवी पायलट की मौत हो गई. वहीं साथ में उड़ान भर रहा टूरिस्ट घायल हो गया है.

हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट की मौत. (Photo: Representational)
हिमाचल में बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट पर दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां टेकऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के चलते एक टैंडम पैराग्लाइडर नीचे गिर गया. इस हादसे में अनुभवी पायलट की जान चली गई, जबकि एक पर्यटक घायल हो गया है. 

एजेंसी के मुताबिक, हादसा कांगड़ा के बीड़-बिलिंग क्षेत्र में उस वक्त हुआ, जब टैंडम पैराग्लाइडर ने बिलिंग लॉन्च साइट से उड़ान भरी थी. तकनीकी खराबी आने के बाद हवा में बैलेंस नहीं बना, जिसके बाद पैराग्लाइडर नीचे गिरा.

मृतक पायलट की पहचान मोहन सिंह के रूप में हुई है, जो मंडी जिले के बरोट क्षेत्र का रहने वाला था और एक अनुभवी पैराग्लाइडिंग पायलट था. हादसे के बाद स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और पायलट व टूरिस्ट दोनों को अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, पायलट मोहन सिंह ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. वहीं, टूरिस्ट को भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा... हवा में उड़ान भर रही महिला टूरिस्ट और पायलट जमीन पर गिरे, दोनों की दर्दनाक मौत

इस हादसे के बाद बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और प्रशासन ने शोक जताते हुए एक दिन के लिए सभी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज को रोक दिया. अधिकारियों का कहना है कि जब तक हादसे की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की समीक्षा की जाएगी.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन यह भी जांच कर रहे हैं कि कहीं यह मानवीय चूक, उपकरणों की सही जांच न होना या मौसम से जुड़ा कोई कारण तो नहीं था. जांच के दौरान पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट्स की स्थिति, पायलट की उड़ान से पहले की तैयारी और मौसम की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है.

हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के लिए मांगे दस्तावेज

कांगड़ा के जिला पर्यटन विकास अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि हादसे से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारियां मौके पर तैनात मार्शल और तकनीकी सलाहकारों से मांगी गई हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बीड़-बिलिंग साइट दुनिया के प्रमुख पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन्स में शुमार है. हर साल यहां देश-विदेश से हजारों पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में इस तरह की घटनाएं पर्यटन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में नियमित उपकरण जांच, पायलटों का सही प्रमाणन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है.

