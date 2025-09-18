scorecardresearch
 

अमेरिका बुलाया, प्रताड़ना दी और होटल में बेसहारा छोड़ा… हैदराबाद की महिला के पति पर आरोप, क्या है पूरी कहानी?

हैदराबाद की हना अहमद खान की जिंदगी अचानक ही दुःस्वप्न बन गई. अमेरिका में अपने NRI पति के साथ रहने गई हना को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. इसके बाद पति हैदराबाद लेकर आया और हना को होटल में बेसहारा छोड़कर उसका पासपोर्ट, जेवरात व अन्य चीजें लेकर अमेरिका चला गया.

पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और गहने लेकर होटल में छोड़ गया पति. Photo: ITG/Abdul Basheer)
हैदराबाद से एक चौंकाने वाला और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. हना अहमद खान, हैदराबाद की रहने वाली एक युवती, उसने जून 2022 में मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से शादी की थी. हना का पति अमेरिका का नागरिक है और शिकागो पुलिस में कार्यरत है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन हना की जिंदगी का मोड़ फरवरी 2024 में आया, जब वह अपने पति के पास शिकागो चली गई.

हना ने अपने पति के साथ अमेरिका में जिंदगी शुरू की, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी एक दुःस्वप्न बन गई. उसके पिता और परिजनों ने बताया कि हना के साथ वहां मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. एक तरह से हना को वहां बंधक जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है.

हना का कहना है कि उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई. उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह अपने परिजनों के पास वापस आने की कोशिश करने लगी.

फरवरी 2025 में हना के पति ने उसे उमराह करने का बहाना बनाकर हैदराबाद बुलाया. हना को मौका मिल गया तो वह अपने परिजनों से मिलने पहुंच गई. यह उसके जीवन का दर्दनाक मोड़ बन गया. वह अपने माता-पिता से मिलने गई थी. इसी बात को लेकर उसके पति ने उसे होटल में अकेला छोड़ दिया और खुद अमेरिका लौट गया.

हना का कहना है कि पति अपने साथ पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, जेवरात और अन्य कीमत चीजें भी ले गया. इससे वह मुश्किल में फंस गई है. पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड उसके पास नहीं थे, और वह बिना किसी कानूनी हेल्प के फंसी रह गई. हना ने तुरंत पंजागुत्ता पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पिछले छह महीनों में उसके पति से कोई संपर्क नहीं हुआ है. हना ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद में अमेरिकी काउंसलेट से भी मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं निकला.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए MBT (Majlis Bachao Tehreek) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखा. उन्होंने अनुरोध किया कि हना की समस्या को अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और उसे वीजा जारी कर अमेरिका लौटने में मदद की जाए, ताकि वह अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके. इसी के साथ अपील की कि पीड़िता को जरूरी सुरक्षा, कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाए. हना शादी के कुछ सालों में असुरक्षित और बेबसी में फंस गई हैं. परिवार और मित्र उसकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

