जिस पति ने कराई प्रेमी से शादी, अब महिला ने उस पर ही लगा दिए संगीन इल्जाम, पूरी फिल्मी है ये कहानी

बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी- 'हम दिल दे चुके सनम'. जिसमें हीरो- हीरोइन शादी हो जाती है. लेकिन हीरोइन शादी के बाद भी पति को नहीं अपनाती. वो हर हाल में अपने आशिक को पाना चाहती है. जब पति को इस बात का अहसास होता है, तो वो खुद अपनी पत्नी को ले जाकर उसके प्रेमी के हवाले कर देता है. आगे कहानी में नया ट्विस्ट आता है. ऐसा ही कुछ हुआ है कि यूपी के अमेठी जिले में.

जहां कमरौली थाना क्षेत्र के दीना का पुरवा गांव में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया, जिसकी कल्पना भी मुश्किल है. पति ने खुद मंदिर में जाकर अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी और उसका हाथ खुशी-खुशी प्रेमी के हाथों में सौंप दिया. लेकिन अब इस पूरे मामले में उस फिल्म की तरह नया मोड़ आ गया है, क्योंकि खुद पत्नी ने अपने पति पर ही संगीन इल्जाम लगा रही है.

चलिए ये कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं. 2 मार्च 2025 के दिन शिव शंकर प्रजापति की शादी कमरौली थाना क्षेत्र के उत्तर गांव की रहने वाली उमा प्रजापति से हुई थी. शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन गृहस्थ जीवन शुरु होने के कुछ दिनों बाद ही रिश्ते में दिक्कतें आने लगीं. आरोप है कि उमा शादी के बाद भी अपने प्रेमी के संपर्क में बनी रही. वह लगातार फोन पर उससे बातचीत करती थी और कई बार मिलने भी जाती थी. यही बात उसके पति को नागवार गुजर रही थी. दोनों के वैवाहिक जीवन में इसी बात से तनाव रहने लगा.

लगातार विवाद, झगड़े और रिश्ते में दरार बढ़ती देख पति शिव शंकर ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया. उसने खुद पत्नी के प्रेमी को बुलाया और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी. उसने प्रेमी के हाथों से खुद उमा की मांग में सिंदूर डलवाया और अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथों में थमा दिया. शिव शंकर का का कहना था कि उसने यह कदम अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उठाया है. उसका कहा था कि आए दिन ऐसे मामलों में खून-खराबा हो जाता है. ऐसे मामलों में कई पति अपनी जान गवां चुके हैं. इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक ये रास्ता चुना है.

शिव शंकर का कहना है कि उसने यह कदम समाज और अपनी सुरक्षा को देखते हुए उठाया. उन्होंने कहा, “आजकल कई घटनाओं में पति-पत्नी के बीच प्रेमी के आ जाने से विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग जान तक गंवा बैठते हैं. मैंने सोचा कि अगर पत्नी को अपने प्रेमी के साथ ही रहना है तो उसकी मर्जी पूरी कर दी जाए. कम से कम मेरी जान तो बच गई.

लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती. प्रेमी से शादी हो जाने के बाद खुद पत्नी ने उस पर आरोपों की झड़ी लगा दी. अब उमा का कहना है कि वह अपने पति शिव शंकर के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उसके पति के किसी और महिला के साथ संबंध हैं. उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से जबरन उसकी और विशाल की शादी कराई गई.

उमा ने साफ शब्दों में कहा, वह अपने पति के साथ रहना चाहती है. यह सब झूठ है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है. पुलिस ने दबाव डालकर उसे धोखा दिया और उसके भाई से ही जबरन शादी करा दी. पति का किसी और लड़की से जुड़ाव है, इसलिए वह उसे फंसा रहा है.

उमा ही नहीं अब उसके कथित प्रेमी विशाल ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विशाल का कहना है कि पुलिस ने उसे जबरन उठा ले गई और उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाया. उसने बताया कि पुलिस ने उसका वाहन जब्त कर लिया और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया. विशाल का कहना था, उसके ऊपर जबरन दबाव बनाया गया. पुलिसवालों ने उसे मारा-पीटा और उसकी जबरन शादी कराई. इस शादी के लिए उसकी और लड़की की मर्जी नहीं थी.

अब इस पूरे विवाद पर कमरौली थाने के प्रभारी निरीक्षक मुकेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और इस बात की पुष्टि के लिए उसने हलफनामा भी दिया है. थाना प्रभारी का कहना है कि पति-पत्नी के आरोप निराधार हैं और जांच में यह साफ हो जाएगा कि किसने सच बोला और किसने झूठ?

यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. गांव-गांव में लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कोई पति के फैसले को समझदारी बता रहा है तो कोई इसे मजबूरी का नाम दे रहा है. वहीं, पत्नी और प्रेमी के आरोपों ने इस घटना को और पेचीदा बना दिया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पति, पत्नी और प्रेमी तीनों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहे. ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा.

(अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी का इनपुट)

---- समाप्त ----