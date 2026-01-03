scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़की दुल्हन बनने वाली थी, सहेली उसे भगा ले गई... परिजनों को धमकी भी दी, समलैंगिक रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी

पंजाब में तरन तारन में दो छात्राएं समलैंगिक विवाह के इरादे से घर से भाग गईं. एक छात्रा की शादी 14 जनवरी को होने वाली थी. वह दुल्हन बनने वाली थी. परिवार ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा है कि शादी से पहले ही उसकी सहेली उसे भगा ले गई. दोनों की तलाश शुरू हो गई है. पुलिस जांच कर रही है.

Advertisement
X
स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ दुल्हन फरार. (Photo: Representational)
स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ दुल्हन फरार. (Photo: Representational)

पंजाब के तरन तारन से अजीबोगरीब कहानी सामने आई है. यहां दो छात्राएं समलैंगिक विवाह करने के इरादे से घर से भाग गईं. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानती थीं. इस घटना के बाद परिजन भी हैरान हैं. इस मामले में एक छात्रा की मां ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों छात्राओं की तलाश की जा रही है.

ये कहानी तरन तारन जिले के थाना सिटी क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला मुरादपुरा की है. एक छात्रा की मां ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा है कि बेटी को उसके साथ पढ़ने वाली छात्रा बहला-फुसलाकर घर से भगा कर ले गई है, जबकि 14 जनवरी को तरन तारन के एक युवक के साथ उसकी शादी होने वाली थी. वो दुल्हन बनने वाली थी. लेकिन उसके घर से भागने की खबर के बाद अब लड़के वालों ने भी शादी से इनकार कर दिया है.

शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि बेटी और उसके साथ पढ़ने वाली लड़की ने 9वीं से लेकर 12वीं तक साथ पढ़ाई की है. पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी. उस लड़की ने बॉय कट स्टाइल रखा था. बेटी अक्सर उसके घर जाती थी. दोनों अधिकतर समय साथ ही रहती थीं. वह लड़की मोहल्ले में ही रहती है. इस वजह से शुरुआत में किसी तरह का शक नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

दोनों लड़कियों ने खुद बताई अपनी लव स्टोरी (फोटो- Instagram/rastogis209
अन्नू को दिल दे बैठीं यूपी की संजू, लड़कियों ने रचाई शादी
शादीशुदा महिला के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती. (Photo Screengrab)
लेस्बियन रिलेशनशिप का हाई-वोल्टेज ड्रामा... 3 बच्चों की मां के साथ रहने पर अड़ी युवती
कानपुर में घर से भागकर समलैंगिक शादी रचाने वाली दो लड़कियों को पुलिस परेशान कर रही है.
समलैंगिक लड़कियों ने रचाई शादी, मचा बवाल
2 लड़कियों ने रचाई शादी, मचा बवाल
शादीशुदा महिला के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती. (Photo Screengrab)
लेस्बियन रिलेशनशिप का हाई-वोल्टेज ड्रामा... 3 बच्चों की मां के साथ रहने पर अड़ी युवती
Advertisement

यह भी पढ़ें: लेस्बियन रिलेशनशिप का हाई-वोल्टेज ड्रामा... शाहजहांपुर की युवती 3 बच्चों की मां के साथ रहने पर अड़ी

महिला ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी 14 जनवरी को तय कर दी थी. इसके लिए रिश्तेदारों में शादी के कार्ड भी बांटे जा रहे थे. इसी बीच मोहल्ले की लड़की इस शादी से नाराज रहने लगी. उसने मेरे बेटे को भी कई बार धमकाया कि यदि शादी कहीं और कर दी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

शिकायत में महिला का आरोप है कि इन्हीं धमकियों के बाद मोहल्ले की वो लड़की बेटी को अपने साथ भगा कर ले गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा. इस मामले में तरन तारन के सिटी थाने के एसएचओ अमरीक सिंह का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. दोनों छात्राओं की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कानून के दायरे में रहते हुए सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. दोनों के मिलने के बाद उनके बयान दर्ज किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: मनीष शर्मा
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement