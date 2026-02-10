scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुख्यमंत्री सेहत योजना को लेकर अफवाहों पर न दें ध्यान', CM भगवंत मान की पंजाब वासियों से अपील

पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ को लेकर राज्य के लोगों से किसी दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह योजना पंजाबवासियों के हित में है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलैस इलाज मिलेगा.

Advertisement
X
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: X/@AAPPunjab)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: X/@AAPPunjab)

पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ को लेकर फैलाए जा रहे कथित झूठ और अफवाहों से बचने की अपील की है. एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें इस जनकल्याणकारी योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रही हैं, जबकि यह योजना राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलैस इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है.

भगवंत मान ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत पंजाब के सभी परिवारों को व्यापक और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ काफी कम होगा.

सीएम मान ने बताया कि योजना के तहत सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य सभी नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के पात्र हैं. यह कार्ड सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार और वोटर कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से इस योजना को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में परिवार इसका लाभ ले रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
पंजाब के मोगा में मजदूरों पर फायरिंग, बंबीहा गैंग ने बिहार-UP के लोगों को दी धमकी
punjab latest news
बाजवा के बयान पर AAP का बैंड-बाजा प्रदर्शन, देखें पंजाब आजतक
vardaat full episode crime
वैलेंटाइन वीक में लॉ कॉलेज में शूट आउट की कहानी, देखें वारदात
तरन तारण के लॉ कॉलेज में शूट आउट में बड़ी खबर
law student shoots classmate in tarntaran punjab
तरन तारन के लॉ कॉलेज में एकतरफा प्यार में खूनी खेल

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती से लेकर जांच, इलाज और छुट्टी तक पूरी प्रक्रिया पूरी तरह कैशलैस होगी. सरकार ने लगभग 2,600 बीमारियों और इलाज सेवाओं के लिए दरें तय की हैं और अस्पतालों को इन्हीं दरों पर इलाज देना होगा. अस्पतालों को भुगतान सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा और लाभार्थियों से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा.

Advertisement

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अस्पताल या व्यक्ति योजना के तहत मरीजों से पैसे की मांग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने पंजाबवासियों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement