LIVE: पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का शुभारंभ कर रहे केजरीवाल और CM मान, हर परिवार को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का शुभारंभ कर रहे हैं. इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है.

केजरीवाल और सीएम ने किया मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ. (File photo)
पंजाब सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली के सेक्टर 62 स्थित विकास भवन ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सेहत योजना का औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से इस नई योजना का शुभारंभ कर रही है. ये योजना पंजाब सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहल है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल इलाज मिलेगा.

योजना में कोई आय सीमा नहीं है, न ही कोई बहिष्कार मानदंड. ये पूरी तरह से समावेशी है और राज्य के लगभग 3 करोड़ निवासियों (65 लाख परिवारों) को कवर करेगी.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता को पूरा करती है, ताकि हर नागरिक को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके. पहले यह कवरेज 5 लाख तक सीमित थी और कुछ श्रेणियों तक, लेकिन अब इसे सार्वभौमिक बनाकर 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार जन-हितैषी योजनाओं पर काम कर रही है. 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर कोने में चिकित्सा पहुंच सुनिश्चित करना है. योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस योजना के शुरू होने से पंजाब के स्वास्थ्य इकोसिस्टम में बड़े सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है.

