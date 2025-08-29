पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को एक महीने का वेतन देंगे AAP नेता, राघव चड्ढा ने ट्रैक्टर से किया प्रभावित इलाकों का दौरा

पंजाब के होशियारपुर जिले के अब्दुल्लापुर में आई बाढ़ के बाद इलाके की जनता के सामने कई तरह परेशानियां पेश आईं. ब्यास नदी के पानी ने जब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद, हल्का उड़मुर से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने सिख परंपराओं के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप को पूरे सम्मान और सत्कार के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

घटना का यह विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राजा गिल ने संगत के सहयोग से गुरु घर से पावन स्वरूप को बाहर निकालने से पहले अरदास की और संगत की सुख-शांति के लिए दुआ की.

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाढ़ से परेशान लोगों की मदद करने का भी फैसला लिया और ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों को फूड पैकेट्स बांटे गए. पार्टी के कुछ नेताओं ने एक महीने के अपने वेतन को बाढ़ पीड़ितों को देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही राघव चड्ढा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है.

​

इस बात से यह समझ आता है कि प्राकृतिक आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी धार्मिक मर्यादाओं और गुरु साहिबों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए. वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था और जनता की सुरक्षा दोनों ही उनकी जिम्मेदारी हैं.

Advertisement

​

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेताओं ने लिया बड़ा फैसला...

पंजाब सरकार ने भी राहत और बचाव कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया. कैबिनेट मंत्री और अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी राहत कार्यों में लगी हुई है. मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन दान करने का फैसला लिया है.

Several parts of our Punjab have been severely affected by floods, with families losing their homes, farmlands submerged and livelihoods disrupted.



Today, I visited different parts of Gurdaspur & Dinanagar to assess the situation and extend whatever support I can to the people… pic.twitter.com/BKmp2ofhkx — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 29, 2025

पंजाब के कई जिलों, खासकर सीमावर्ती गुरदासपुर जिले में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं. फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए पर निकासी अभियान जारी है. भारतीय सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ-साथ पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6600 लोगों को निकाला है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में बाढ़-बारिश का कहर... पठानकोट से गुरदासपुर-कपूलथला तक आफत

राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों और लोगों को हर संभव मदद सुनिश्चित की है. अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रकृति के प्रकोप से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है. राज्य मंत्रिमंडल और सभी विधायकों ने राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है. मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

---- समाप्त ----