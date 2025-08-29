scorecardresearch
 

पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को एक महीने का वेतन देंगे AAP नेता, राघव चड्ढा ने ट्रैक्टर से किया प्रभावित इलाकों का दौरा

पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ के बीच AAP विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने सिख परंपरा निभाते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है.

पंजाब बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने पहुंचे AAP लीडर्स (Photo: ITG)
पंजाब के होशियारपुर जिले के अब्दुल्लापुर में आई बाढ़ के बाद इलाके की जनता के सामने कई तरह परेशानियां पेश आईं. ब्यास नदी के पानी ने जब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद, हल्का उड़मुर से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने सिख परंपराओं के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप को पूरे सम्मान और सत्कार के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. 

घटना का यह विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. राजा गिल ने संगत के सहयोग से गुरु घर से पावन स्वरूप को बाहर निकालने से पहले अरदास की और संगत की सुख-शांति के लिए दुआ की. 

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाढ़ से परेशान लोगों की मदद करने का भी फैसला लिया और ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों को फूड पैकेट्स बांटे गए. पार्टी के कुछ नेताओं ने एक महीने के अपने वेतन को बाढ़ पीड़ितों को देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही राघव चड्ढा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है.

punjab flood

इस बात से यह समझ आता है कि प्राकृतिक आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी धार्मिक मर्यादाओं और गुरु साहिबों के सम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए. वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यह संदेश दिया कि धार्मिक आस्था और जनता की सुरक्षा दोनों ही उनकी जिम्मेदारी हैं.

punjab flood

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेताओं ने लिया बड़ा फैसला...

पंजाब सरकार ने भी राहत और बचाव कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया. कैबिनेट मंत्री और अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और प्रशासनिक मशीनरी राहत कार्यों में लगी हुई है. मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना एक महीने का वेतन दान करने का फैसला लिया है. 

पंजाब के कई जिलों, खासकर सीमावर्ती गुरदासपुर जिले में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं. फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए पर निकासी अभियान जारी है. भारतीय सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ-साथ पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6600 लोगों को निकाला है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में बाढ़-बारिश का कहर... पठानकोट से गुरदासपुर-कपूलथला तक आफत

राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों और लोगों को हर संभव मदद सुनिश्चित की है. अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रकृति के प्रकोप से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है. राज्य मंत्रिमंडल और सभी विधायकों ने राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है. मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

