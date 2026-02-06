'BJP ने मेरे टैलेंट को पहचाना, राहुल ने खुद लगाया पप्पू का ठप्पा', कांग्रेस पर भड़कीं नवजोत कौर सिद्धू

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने खुद अपने लिए ‘पप्पू’ का ठप्पा लगा लिया है.

नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक के बाद एक पोस्ट कर राहुल गांधी को जमीन से कटा हुआ नेता बताया. उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने का समय नहीं है, इसलिए अब उनके पास भी समय नहीं है.

सिद्धू ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी छह महीने में इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने 2012 में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए टिकट दिया और उन्हें मुख्य संसदीय सचिव बनाया, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे फिलहाल भाजपा के संपर्क में नहीं हैं.

बघेल बोले- नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निकाला गया

नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे पंजाब कांग्रेस नेताओं से मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने को कहें.आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू ने 1 फरवरी को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अक्षम बताया था. तब उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस व्यक्ति के पास 500 करोड़ रुपये का सूटकेस होता है, वह पंजाब में CM बन जाता है.

वहीं पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा था कि सिद्धू को पहले निलंबित किया गया और बाद में पार्टी से निकाल दिया गया. उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि राहुल गांधी तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले नेता हैं और पूरे देश की नजर उन पर है. उन्होंने कहा, 'नवजोत कौर सिद्धू या कोई और जो कुछ भी कह रहा है, उन्हें ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए.'

वहीं, पूर्व भाजपा मंत्री मनोरंजन कालिया ने तंज कसते हुए कहा कि नवजोत कौर सिद्धू जो कह रही हैं, वह देश पहले से जानता है.

