लड़खड़ाकर गिरा नशे में धुत एएसआई, लोगों से बोला- एक आधा पैग लगाया है ज्यादा नहीं पी

पंजाब के जालंधर शहर के बस स्टैंड पर नजारा काफी सनसनीखेज रहा. वहां मौजूद लोग तब चौंक गए, जब उन्होंने देखा कि पुलिस उप-निरीक्षक (ASI) शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए बस स्टैंड पर घूम रहे थे, फिर जमीन पर गिर गए. इस घटना का वीडियो लोगों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

स्थानीय लोगों ने जब एएसआई से सवाल किया कि वह नशे में क्यों हैं, तो उन्होंने हल्के अंदाज में जवाब दिया कि एक आधा पैग लगाया है, ज्यादा नहीं पी. वीडियो में देखा जा सकता है कि एएसआई करीब 20 मिनट तक बस स्टैंड के पार्किंग एरिया में फुटपाथ पर बैठकर बस का इंतजार करते रहे. जब किसी ने उन्हें बताया कि बस लेट है, तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी.

नशे में धुत एएसआई की पहचान पीएपी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात हरपिंदर सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह कपूरथला जाने के लिए बस स्टैंड आए. लेकिन अधिक शराब पीने के कारण पार्किंग एरिया में ही बैठ गए और कुछ समय बाद वहीं लेट गए.

इस घटना के दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने उनकी हालत देखकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे एएसआई की शर्मनाक स्थिति सामने आई. वीडियो में उनका असंयम और नशे में लड़खड़ाना साफ देखा जा सकता है.

लोगों का कहना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस तरह की स्थिति में पाया जाए, तो इससे आम जनता का पुलिस पर भरोसा प्रभावित होता है. वायरल वीडियो ने इस मामले को मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना दिया है.

