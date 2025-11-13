scorecardresearch
 

इश्कबाजी पड़ी महंगी! शराब के नशे में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे सिपाही को परिजनों ने जमकर कूटा, एसपी ने लिया एक्शन

भदोही जिले में प्रेमिका से मिलने गए हेड कांस्टेबल धीरज यादव को युवती के परिजनों ने बुरी तरह पीटा. घटना कोइरौना क्षेत्र की है, जहां हेड कांस्टेबल बाइक का नंबर छिपाकर और शराब के नशे में पहुंचा था. नियमावली विरुद्ध आचरण के कारण एसपी ने धीरज यादव को निलंबित कर दिया है, जबकि मारपीट करने वालों पर भी FIR दर्ज की जा रही है.

भदोही में सिपाही की पिटाई (Photo- ITG)
यूपी के भदोही में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया. हेड कांस्टेबल धीरज यादव और उसके एक साथी को युवती के परिजनों ने जमकर पीटा, जिससे दोनों घायल हो गए. हेड कांस्टेबल को नियमावली के विरुद्ध आचरण और शराब के नशे में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है. 

आपको बता दें कि ये घटना भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र में हुई. हेड कांस्टेबल धीरज यादव तीन दिनों के अवकाश पर अपने साथी के साथ युवती के इलाके में गया था. मारपीट के बाद विभागीय जांच हुई जिसमें हेड कांस्टेबल का आचरण नियमावली के विरुद्ध पाया गया.

दरअसल, घायल हेड कांस्टेबल धीरज यादव की ड्यूटी वर्तमान में दुर्गागंज थाना अंतर्गत डायल 112 पर है. पहले वह कोइरौना थाना क्षेत्र में तैनात था, जहां उसका संबंध एक युवती से हो गया था. अवकाश के दौरान वह अपने साथी के साथ बाइक से युवती से मिलने पहुंचा था, जहां उसने बाइक की नंबर प्लेट को कागज से छिपा रखा था. 

मारपीट में हेड कांस्टेबल घायल, अस्पताल में भर्ती

मुलाकात से पहले युवती के भाई से हेड कांस्टेबल की कहासुनी हो गई. जिसके बाद युवती के परिजनों ने कांस्टेबल और उसके साथी की जमकर पिटाई कर दी. पिटाई से घायल कांस्टेबल और उसके साथी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी ने बताया कि हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, पुलिस ने मारपीट करने वाले युवती के परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

