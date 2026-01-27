scorecardresearch
 
'जल विवाद सुलझाने के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने को तैयार', हरियाणा के CM संग बैठक में बोले भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने को तैयार हैं. उन्होंने यह भी दावा किया है कि हमारी सरकार जल विवाद पर पंजाब के हितों की मजबूती से रक्षा कर रही है. पंजाब किसी का हक नहीं मार रहा.

भगवंत मान, नायब सिंह सैनी (Photo: ITG)
भगवंत मान, नायब सिंह सैनी (Photo: ITG)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक के दौरान सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद का समाधान आपसी सहमति से निकालने की जोरदार पैरवी की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार जल विवाद पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है. सीएम मान ने यह भी कहा कि हमारे पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा का बड़ा भाई होने के नाते हम अपने पड़ोसी राज्य के साथ वैर-विरोध नहीं चाहते.

उन्होंने कहा कि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शीघ्र समाधान चाहते हैं. मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब के हिस्से के पानी की एक बूंद भी किसी और के साथ साझा करने की अनुुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि एसवाईएल एक भावनात्मक मुद्दा है और यदि इसे लागू किया गया तो राज्य को कानून-व्यवस्था के लिहाज से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की स्थिति में एसवाईएल नहर के लिए पंजाब के पास भूमि ही उपलब्ध नहीं है.

सीएम मान ने पंजाब का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि पंजाब बड़ा भाई है और दोनों राज्य इस विवादास्पद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए यहां आए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार, दोनों ही इस मुद्दे का आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं और यह एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों राज्य इस मसले को सुलझाने और टकराव समाप्त करने के लिए साथ बैठकर विचार कर रहे हैं. सीएम मान ने कहा कि पंजाब किसी को भी उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर रहा है.

सीएम मान ने कहा- अपना एक बूंद पानी किसी को नहीं देगा पंजाब
सीएम मान ने कहा- अपना एक बूंद पानी किसी को नहीं देगा पंजाब

उन्होंने आगे कहा कि तीन नदियों के 34.34 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी में से पंजाब को केवल 14.22 एमएएफ, यानी लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा मिला है, जबकि 60 प्रतिशत पानी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को जाता है. सीएम मान ने कहा कि जबकि इन राज्यों से होकर इन नदियों में से कोई भी नदी नहीं बहती. पंजाब के जल संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सतही जल में कमी के कारण भूमिगत जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है. पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉक में पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है. उन्होंने कहा कि पंजाब में भूमिगत जल निकासी की दर पूरे देश में सबसे अधिक है.

पंजाब के सीएम ने संयुक्त वर्किंग कमेटी के गठन का दिया सुझाव
पंजाब के सीएम ने संयुक्त वर्किंग कमेटी के गठन का दिया सुझाव

भाई घनैया जी की सच्ची भावना का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए 60 प्रतिशत पानी गैर-रिपेरियन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देता रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी नदियों का पानी दूसरों के साथ साझा करता है, लेकिन बाढ़ से होने वाला नुकसान अकेले पंजाब को ही झेलना पड़ता है. इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी निर्णय लेते समय पंजाब के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए. पावन गुरबाणी की पंक्ति ‘पवण गुरु पाणी पिता माता धरत महत॥’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे महान गुरु साहिबान ने वायु को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता का दर्जा दिया है.

उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार गुरु साहिबान की ओर से दिखाए गए मार्ग पर चल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि दोनों सरकारें इस मुद्दे के समाधान के लिए गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जीत या हार का प्रश्न नहीं है, बल्कि पंजाब और पंजाबियों के हितों और भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि पानी दोनों राज्यों की जीवन रेखा है.

दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच निरंतर बैठकें आयोजित करने के लिए सीएम मान ने एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप गठित करने का सुझाव दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसकी नियमित बैठकों से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा. सीएम मान ने आशा जताई कि दोनों राज्यों में विकास, प्रगति और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा. इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, जल संसाधन सचिव कृष्ण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
 

