scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोलक टिप्पणी मामला: स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त जत्थेदार के सामने पेश हुए CM भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंच कर पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर फिर अकाल तख्त सचिवालय पहुंचे. अकाल तख्त के जत्थेदार ने भगवंत मान को 'गोलक' पर अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बुलाया था.

Advertisement
X
स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब CM भगवंत मान (Photo: PTI)
स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब CM भगवंत मान (Photo: PTI)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका. इसके बाद वे अकाल तख्त सचिवालय पहुंचे, जहां उनकी पेशी हुई. यह पेशी उनके हालिया बयान को लेकर थी, जिसमें उन्होंने गोलक को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्होंने सिख धार्मिक हलकों में नाराजगी का कारण बनी.

अकाल तख्त के जत्थेदार ने इस टिप्पणी को गंभीर माना और मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने सामने पेश होने का आग्रह किया था. सिख परंपरा में गोलक एक बेहद जरूरी मान्य सेवा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है, इसलिए इस विषय पर किसी भी तरह की टिप्पणी को बहुत सावधानी से लिया जाता है. 

मुख्यमंत्री ने अकाल तख्त सचिवालय में जत्थेदार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले पर सफाई दी और धार्मिक संस्थाओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया. उन्होंने इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बयानबाजी से बचते हुए शांति बनाए रखने की कोशिश की.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab election
धार्मिक आयोजनों के सियासी इस्तेमाल पर लगी रोक; देखें पंजाब आजतक
कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड चोरी का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा (Photo: ITG/ Arvind Ojha)
कनाडा में सबसे बड़े सोने की लूट में आया भारतीय का नाम, प्रत्यर्पण की मांग तेज
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, 881 आम आदमी क्लीनिकों में होगा फ्री रेबीज वैक्सिनेशन
Kabaddi player Rana Balachauria murder case
राणा बलाचौरिया मर्डर केस में शामिल मुख्य शूटर करण पाठक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी अब भी फरार
Talwiinder कौन हैं? Disha Patani संग डेटिंग की चर्चा

यह भी पढ़ें: भगवंत मान के UK-इजरायल दौरे को मंजूरी नहीं, AAP का आरोप- MEA ने रोका CM का विदेश दौरा

स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद उत्पन्न न हो. अमृतसर पहुंचकर सीधे स्वर्ण मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद वे अकाल तख्त पहुंचे. इस पूरे मामले पर सिख संगठन और राजनीतिक पर्यवेक्षक गहन नजर बनाए हुए हैं.

Advertisement

'हर हुक्म मंजूर', जत्थेदार के समन के बाद भगवंत मान का संदेश

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च धार्मिक सत्ता बताते हुए कहा कि वहां से मिलने वाला हर आदेश उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार्य है. उन्होंने साफ़ किया कि अकाल तख्त उनके लिए सबसे ऊपर है और वहां से जो भी निर्देश मिलेगा, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा.

यह मामला ऐसे समय में आया है जब पंजाब में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ रही है. अकाल तख्त सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और इसके निर्णयों का समुदाय में ख़ास महत्व होता है. इस कारण मुख्यमंत्री की अकाल तख्त में पेशी को राजनीतिक और धार्मिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement