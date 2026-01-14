scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भगवंत मान के UK-इजरायल दौरे को मंजूरी नहीं, AAP का आरोप- MEA ने रोका CM का विदेश दौरा

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विदेश मंत्रालय (MEA) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित UK और इजरायल दौरे को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी है. AAP का कहना है कि इस दौरे का मकसद पंजाब में निवेश लाना था, लेकिन मंजूरी न मिलने की वजह अब तक नहीं बताई गई है.

Advertisement
X
AAP का कहना है कि भगवंत मान यूके-इजरायल दौरे पर जाने वाले थे. (Photo- PTI)
AAP का कहना है कि भगवंत मान यूके-इजरायल दौरे पर जाने वाले थे. (Photo- PTI)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित यूनाइटेड किंगडम और इजरायल दौरे को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया है कि विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस विदेशी दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. पार्टी ने सवाल उठाया है कि जब दौरे का उद्देश्य पंजाब में निवेश आकर्षित करना था, तो फिर मंजूरी क्यों नहीं दी गई.

AAP के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान फरवरी महीने में UK और इजरायल जाने वाले थे. इस दौरे में उनके साथ उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और कई वरिष्ठ IAS अधिकारी भी शामिल होने वाले थे. इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद दोनों देशों में निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करना था. पार्टी का कहना है कि अगर विदेश से निवेश आता है तो इसका फायदा सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश को होता है.

यह भी पढ़ें: 'युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें', CM भगवंत मान ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन

आजतक से बातचीत में AAP के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा, "हां, विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी है. हमें अब तक कोई वजह नहीं बताई गई है." उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एक बड़ा इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है और यह दौरा उसी तैयारी का हिस्सा था. ऐसे में बिना कारण बताए मंजूरी न देना समझ से परे है.

Advertisement

AAP का दावा- सीएम मान को पहले नहीं मिली मंजूरी

AAP ने यह भी कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे को रोका गया हो. पार्टी के मुताबिक, साल 2024 में भी जब मुख्यमंत्री पेरिस जाकर भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते थे, तब भी राजनीतिक मंजूरी नहीं दी गई थी.

यह भी पढ़ें: आतिशी के बचाव में उतरे पंजाब सीएम भगवंत मान, BJP पर लगाया 'झूठ और नफरत की राजनीति का आरोप

कांग्रेस ने पूछा- जापान से कितने निवेश आए?

इस पूरे मामले पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन्हें इस फैसले की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को यह जरूर बताना चाहिए कि हाल ही में जापान दौरे पर गए थे, तो वहां से अब तक कितने निवेशक पंजाब पहुंचे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement