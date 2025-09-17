scorecardresearch
 

Feedback

जम्मू में सेना के ठिकाने पर लॉ छात्र की हमले की साजिश नाकाम, आत्मघाती विस्फोट में उड़े दायें हाथ के परखच्चे

पंजाब के भटिंडा ज़िले के जीड़ा गांव में 19 साल के लॉ छात्र गुरप्रीत सिंह आत्मघाती हमला करने की तैयारी में था, जिसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक सैन्य प्रतिष्ठान था. विस्फोटक रसायनों की मिलावट के दौरान दो धमाके हुए, जिसमें गुरप्रीत का दायां हाथ कट गया और उसके पिता घायल हो गए.

Advertisement
X
भटिंडा धमाकों से उजागर हुआ बड़ा आतंकी खतरा (Photo: Representational/Pixaybay)
भटिंडा धमाकों से उजागर हुआ बड़ा आतंकी खतरा (Photo: Representational/Pixaybay)

पंजाब के भटिंडा ज़िले के जीड़ा गांव में हुए दो धमाकों ने एक बड़े आतंकी खतरे का खुलासा किया है. पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार 19 साल के लॉ छात्र गुरप्रीत सिंह आत्मघाती हमला करने की तैयारी कर रहा था और उसका निशाना जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले का एक सैन्य प्रतिष्ठान था.

पहला धमाका सुबह छह बजे से पहले गुरप्रीत के घर में हुआ, जब वह विस्फोटक रसायनों की मिलावट कर रहा था. धमाके में उसका दायां हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. दोपहर करीब ढाई बजे उसके पिता जगतार सिंह ने घर में बचे रसायनों को छेड़ा, जिससे दूसरा और अधिक शक्तिशाली धमाका हुआ. इसमें उन्हें चेहरे और आंखों पर गहरी चोटें आईं. दोनों को AIIMS भटिंडा में भर्ती कराया गया. अस्पताल ने अगले दिन पुलिस को सूचना दी.

फॉरेंसिक टीम ने घर से विस्फोटक रसायनों के सैंपल और ऑनलाइन कूरियर पैकेज जब्त किए. गुरप्रीत ने ये रसायन कैश-ऑन-डिलीवरी के जरिए मंगाए थे. पुलिस को उसके पास से मल्टी-पॉकेट वेस्ट (जैकेट) भी मिली है, जिसे वह विस्फोटक से भरकर आत्मघाती हमले में इस्तेमाल करना चाहता थाय.

सम्बंधित ख़बरें

27-year-old man from Tarn Taran lands in Russian jail
भारतीय युवक रूस में गिरफ्तार, परिवार बोला निर्दोष है, सरकार से लगाई मदद की गुहार 
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann
पंजाब बाढ़: CM मान ने देश-विदेश में रहने वाले पंजाबियों से मांगी मदद, ‘मिशन चढ़दीकला’ की शुरुआत 
Devastation from floods in Punjab, the challenge of reconstruction.
पंजाब में बाढ़ से तबाही-बर्बादी... CM मान ने की ये अपील 
Devastation from floods in Punjab, the challenge of reconstruction.
बाढ़ के कहर के बाद CM भगवंत मान ने क्या अपील की? देखें 
Youth Congress protest on the Prime Ministers birthday, Unemployment Day.
PM मोदी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस का विरोध, चाय बनाकर प्रदर्शन 

सोशल मीडिया से कट्टरपंथी प्रभाव

Advertisement

जांच में सामने आया है कि गुरप्रीत ने “इक़बाल” नाम से नकली प्रोफ़ाइल बनाकर कट्टरपंथी सामग्री देखी थी और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े वीडियो देखता था. अधिकारियों का मानना है कि इन्हीं वीडियो से वह प्रभावित हुआ. उसकी योजना थी कि 11 सितंबर को बस से कठुआ पहुंचकर किसी सैन्य इमारत पर विस्फोट किया जाए, लेकिन हादसे में उसकी योजना नाकाम हो गई.

बम स्क्वॉड की कार्रवाई

गुरप्रीत जिस रसायन मिश्रण - सोडियम एजाइड, लीड नाइट्रेट और लीड एजाइड - पर काम कर रहा था, वह अत्यधिक विस्फोटक था. बताया गया कि जब वह सूखे लीड एजाइड को प्लास्टिक चम्मच से अलग कर रहा था, तभी धमाका हो गया. बम निरोधक दस्ते ने कमरे में प्रवेश करने में पूरा दिन लगाया क्योंकि हल्की सी गलती भी बड़ा विस्फोट करा सकती थी.

यह भी पढ़ें: पंजाब बाढ़: CM मान ने देश-विदेश में रहने वाले पंजाबियों से मांगी मदद, ‘मिशन चढ़दीकला’ की शुरुआत

लोन वुल्फ का केस

पुलिस का कहना है कि यह ‘लोन वुल्फ’ यानी अकेले आतंकी का मामला प्रतीत होता है. अब तक किसी बाहरी हैंडलर या नेटवर्क के सबूत नहीं मिले हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और कठुआ पुलिस जांच में शामिल हैं.

मानसिक स्थिति पर सवाल

परिजनों का कहना है कि गुरप्रीत किशोरावस्था से ही दर्द की दवाओं (जैसे प्रेगाबालिन) पर था, जिनके साइड इफेक्ट से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी. डॉक्टरों ने उसे अकेला न छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अक्सर अकेला रह गया. स्कूल व दोस्तों के अनुसार वह हिंसक चित्र बनाता और मजाक में बम फेंकने की बातें करता था, जिसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया.

Advertisement

कानूनी कार्रवाई

पिता-पुत्र दोनों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच एजेंसियां अब रेडिकलाइजेशन और संभावित बाहरी कनेक्शन दोनों पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement