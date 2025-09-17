पंजाब बाढ़: CM मान ने देश-विदेश में रहने वाले पंजाबियों से मांगी मदद, ‘मिशन चढ़दीकला’ की शुरुआत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी कर राज्य में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी और ‘मिशन चढ़दीकला’ की शुरुआत की. उन्होंने देश-विदेश में रह रहे पंजाबियों सहित सभी लोगों से अपील की कि वे आगे आकर राज्य के पुनर्निर्माण में सहयोग करें.

सीएम मान ने कहा कि हाल की बाढ़ 1988 के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई है. उन्होंने बताया कि लगभग 2,300 गांव पानी में डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए और करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए. बाढ़ के कारण 3,200 स्कूलों को नुकसान, 56 लोगों की मौत, लगभग 8,500 किलोमीटर सड़कों और 2,500 पुलों का नुकसान हुआ है. इसके अलावा 1,400 क्लीनिक, कई सरकारी इमारतें और 19 कॉलेज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए.

सरकारी आकलन के अनुसार, अब तक लगभग 13,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पानी पूरी तरह उतर जाएगा और ‘गिर्दावरी’ (नुकसान का सर्वे) होगी तो आंकड़ा और बढ़ सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब हर मुश्किल घड़ी में डटकर खड़ा होता है और पहले से भी मजबूत बनकर उभरता है. यह हमारी परंपरा है. हमारे युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया. गुरुद्वारे, मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थाओं ने भी पीड़ितों को शरण दी. अब समय है कि हम राहत से आगे बढ़कर पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं.”

उन्होंने कहा कि ‘मिशन चढ़दीकला’ इस बात का प्रतीक है कि सबसे कठिन हालात में भी पंजाबी जज्बे के साथ खड़े रहते हैं. मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों, चैरिटेबल ट्रस्ट, कलाकारों और आम नागरिकों से इस मिशन में योगदान देने की अपील की.

सीएम ने भरोसा दिलाया कि मिशन के लिए आने वाला हर एक पैसा पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से खर्च किया जाएगा. इसके लिए उन्होंने लोगों से rangla.punjab.gov.in पोर्टल पर जाकर दान करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, “आइए हम सब मिलकर इस कठिन समय में पंजाब का हाथ थामें और खुले दिल से मिशन चढ़दीकला में योगदान दें.”

