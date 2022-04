'भगवंत मान नाम के मुखिया हैं?', अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब सरकार के अफसर, कांग्रेस भड़की

पंजाब के आला अधिकारियों से हुई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मीटिंग पर बवाल मचा हुआ है. पंजाब कांग्रेस ने यह कहकर भगवंत मान पर निशाना साधा है कि पंजाब के लोगों को दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं चाहिए.

बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के आला अधिकारियों से मिले थे. इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में जल्दी ही 'केजरीवाल की पहली गारंटी' 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है. इसी मीटिंग पर कांग्रेस ने AAP को घेर लिया.

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने लिखा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को जनता को यह बताना चाहिए कि दिल्ली के सीएम और मंत्री उनकी (मान) गैरमौजूदगी में हमारे अफसरों से मिल रहे हैं. अगर ऐसा है तो यह राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है. पंजाब के लोगों ने ऐसी सरकार चुनने के लिए नहीं वोट किया था जो कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जाए.

Punjab CM @BhagwantMann ji should inform us of Delhi CM & Ministers have indeed been meeting with our officers in absence of CM & Pb Ministers.

If so,this is a terrible violation of our rights as a State. The people of Pb did not vote for Govt to be remote controlled from Delhi. https://t.co/6je3xI95G2