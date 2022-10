CPIM के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे कोडियेरी बालकृष्णन का निधन

वरिष्ठ माकपा (CPIM) नेता और पार्टी के पूर्व राज्य सचिव कोडियेरी बालकृष्णन का चेन्नई में निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे. लंबे समय से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था. दरअसल, बालकृष्णन कन्नूर के थालास्सेरी से पांच बार विधायक रहे हैं. उन्होंने 2006-2011 में वीएस अच्युतानंदन कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था. कोडियेरी ने सीपीआईएम को 2021 में दूसरे कार्यकाल के लिए नेतृत्व करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी.

बता दें कि बालकृष्णन ने हाल ही में खराब स्वास्थ्य के कारण सचिव पद छोड़ने का फैसला किया था. माकपा ने उनकी जगह तत्कालीन राज्य के आबकारी मंत्री एम.वी. गोविंदन को राज्य सचिव बनाया था. सचिव पद से हटने के बाद कैंसर का इलाज कराने के लिए कोडियेरी बालकृष्णन चेन्नई आए गए थे.

Long Live Com Kodiyeri Balakrishnan



It is with deep grief and sorrow that we give the news of the passing away of Veteran communist Comrade Kodiyeri Balakrishnan, Polit Bureau member of the CPI(M) and former Secretary of Kerala State Committee. We dip the red flag in homage. pic.twitter.com/EcNw5aubpp