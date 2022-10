'कोई भी अध्यक्ष गांधी परिवार को गुडबाय नहीं कहेगा', चुनाव से पहले बोले शशि थरूर

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच हो गई है. इसके साथ ही एक उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो गया है. जिसके बाद अब इस पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला देखा जा रहा है. वहीं तीसरे प्रत्याशी झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री केएन त्रिपाठी इस रेस से बाहर हो गए हैं. इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कोई भी अध्यक्ष गांधी परिवार को गुडबाय नहीं कहेगा.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के बाद गांधी परिवार की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर शशि थरूर कहा, "गांधी परिवार और कांग्रेस का डीएनए एक ही है... गांधी परिवार को 'अलविदा' कहने के लिए कोई (पार्टी) अध्यक्ष इतना मूर्ख नहीं है. वे हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति हैं..."

इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर अपने और खड़गे के चुनाव लड़ने की भी बात कही. उन्होंने लिखा, "यह जानकर प्रसन्नता हुई कि, जांच के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और मेरे बीच अध्यक्ष पद के लिए मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता होगी. कांग्रेस और हमारे सभी सहयोगियों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लाभ मिले!"

Delighted to learn that, following scrutiny, Shri @kharge and I will be squaring off in the friendly contest for President of @incIndia . May the Party and all our colleagues benefit from this democratic process! pic.twitter.com/X9XAyy8JCB

थरूर ने अपने प्रस्तावकों की सूची जारी की

शशि थरूर ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले 60 प्रतिनिधियों की सूची साझा की है. ट्वीट के साथ लिस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपने 60 नोमिनी प्रस्तुत करता हूं. 12 राज्य, हर नेतृत्व के लोग, लेकिन सभी सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्त. मुझपर विश्वास जताने के लिए मैं उन्हें और उन हजारों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं. आपके अटूट समर्थन के लिए मेरे संसदीय साथियों धन्यवाद."

I present my 60 nominees. 12 states, all levels of leadership but all proud @INCIndia workers. I thank them & the thousands of workers they represent for the faith they have placed in me. Thanks, my Parliamentrary colleagues, for yr unwavering support. #ThinkTharoorThinkTomorrow pic.twitter.com/qbml84m4Vk