'लोग उनमें इंदिरा गांधी को देखते हैं...', रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया प्रियंका गांधी को PM बनाने का समर्थन

रॉबर्ट वाड्रा की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह एक मजबूत प्रधानमंत्री साबित हो सकती हैं. वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है और वह देश में जमीनी स्तर पर जरूरी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं.

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को जनता पसंद करती है (File Photo- ITG)
कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी बहस के बीच पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बाद अब प्रियंका के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुलकर उनका समर्थन करते हुए कहा है कि कई लोग भविष्य में उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और यह सिर्फ समय की बात है.

दरअसल, वाड्रा की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह एक मजबूत प्रधानमंत्री साबित हो सकती हैं. इमरान मसूद ने यह टिप्पणी बांग्लादेश में मौजूदा हालात और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में की थी. उन्होंने कहा था कि यदि प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री होतीं, तो वह उसी तरह निर्णायक कदम उठातीं, जैसा इंदिरा गांधी ने अपने समय में उठाया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है और वह देश में जमीनी स्तर पर जरूरी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि राजनीति में उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है. देश में जो बदलाव जरूरी हैं, उन्हें जमीन पर उतारने की उनमें पूरी क्षमता है. यह सिर्फ उनके विचारों की बात नहीं है, बल्कि जनता की सोच और सहमति के साथ बदलाव लाने की उनकी समझ है. मुझे विश्वास है कि यह समय आने पर जरूर होगा, इसे टाला नहीं जा सकता.”

वाड्रा ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी को जनता पसंद करती है और वह जो भी मुद्दे उठाती हैं, लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं. उनके मुताबिक प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा है.

उन्होंने कहा, “लोग प्रियंका की बातों की सराहना करते हैं. जब वह बोलती हैं तो दिल से बोलती हैं. वह उन्हीं विषयों पर बात करती हैं, जिन्हें सुना जाना जरूरी है, और उन पर मजबूती से बहस करती हैं.”

रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि पार्टी का भरोसा राहुल गांधी के नेतृत्व से कमजोर पड़ गया है. इस सियासी माहौल में वाड्रा का बयान कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी की भूमिका और भविष्य को लेकर नई चर्चा को हवा दे रहा है.

