नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी से ED की पूछताछ कल, देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के वक्त दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह कांग्रेस ने 'शक्ति प्रदर्शन' किया था. वैसा ही नजारा अब गुरुवार को दोबारा देखने को मिल सकता है. गुरुवार को सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) दफ्तर जाएंगी. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर वाली है. यह प्रदर्शन राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त हुए प्रोटेस्ट से भी बड़ा हो सकता है. इसको लेकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता तैयारियों में जुटे हैं. इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है.

दिल्ली के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन की तैयारी है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है. दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है.

Congress office HQ in Akbar Road but now closed by shah police…. They know the strength of Congress workers and their commitment. 💪🏻🇮🇳 pic.twitter.com/ftUmLxFP5M