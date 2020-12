किसान आंदोलन: अमित शाह फिर एक्टिव, पंजाब BJP नेताओं से लिया फीडबैक

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन 18वें दिन में प्रवेश कर गया है. केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है. केंद्र सरकार किसानों से कई दौर की वार्ता कर चुकी है, लेकिन किसान कानून रद्द करने से कम किसी भी शर्त पर तैयार नहीं हैं.

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर रविवार को बार फिर फिर सक्रिय हुए. अमित शाह ने पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की. इस मीटिंग में अश्विनी शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के कई नेता शामिल रहे. इन नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी दी.

