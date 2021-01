J-K: शाह फैजल ने की वैक्सीनेशन की तारीफ, कहा, -भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है

आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले जम्मू कश्मीर के निवासी शाह फैजल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने उनके जानने वालों को चौंका दिया है. आमतौर पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के आलोचक माने जाने वाले फैजल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट, शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है. फैजल ने न केवल देशभर में चलाए जा रहे वैक्सीन प्रोग्राम की सराहना की है बल्कि भारत की लीडरशिप की भी प्रशंसा की है.

दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए एक विडियो शेयर किया है. जिस पर उन्होंने लिखा था कि 'कोविड वैक्सीन से लाभ लेने वाले काशी के लाभार्थियों से बातचीत'. इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शाह फैजल ने लिखा है कि 'ये केवल टीकाकरण का प्रोग्राम भर नहीं है बल्कि ये सुशासन है, मानव पूंजी निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है. भारत जगत गुरु की तरह विश्व का नेतृत्व कर रहा है.'' आप ये ट्वीट यहां भी देख सकते हैं-

This is more than just a vaccination program.



It's good governance + human capital formation + nation building + India assuming global leadership as a Jagat Guru. https://t.co/g8K6SqKYkK