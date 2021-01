फैक्ट चेक: जो बाइडेन ने मोदी को नहीं कहा ‘वर्ल्ड लीडर’, फर्जी है वायरल ट्वीट

क्या अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को ‘वर्ल्ड लीडर’ कहा है? सोशल मीडिया पर जो बाइडेन के एक कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर यानी वैश्वि‍क नेता कह कर संबोधित किया है. इस वायरल ट्वीट के ठीक नीचे प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट है जिसके जरिये उन्होंने बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की बधाई दी थी.

एक फेसबुक यूजर ने ये ट्वीट शेयर करते हुए अंग्रेजी में कैप्शन लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद है, “जो बाइडेन एक भक्त है!”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर जो बाइडेन के नाम से वायरल ये ट्वीट न तो उनके व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट से किया गया है और न ही उनके उनके आधिकारिक अकाउंट से. जो बाइडेन ने मोदी को वर्ल्ड लीडर कहते हुए कोई ट्वीट नहीं किया है.

फेसबुक पर बहुत सारे लोग वायरल स्क्रीनशॉट को जो बाइडेन का असली ट्वीट मानकर शेयर कर रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “जो सम्मान देना जानता है वह सम्मान लेना भी जानता है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को अल्प बुद्धि वाला बच्चा कहा था. और अमेरिका के वर्तमान सबसे ज्यादा आयु वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी को विश्व का नेता बताया है.”

नहीं है ब्लू टिक का निशान

जो बाइडेन का व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल ‘@JoeBiden’ है. वहीं, शपथ लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक ट्विटर हैंडल ‘@POTUS’ भी उनके सुपुर्द कर दिया गया है. ये दोनों ही वेरिफाइड ट्विटर हैंडल हैं, जबकि वायरल ट्वीट जिस हैंडल से किया गया है, वह वेरिफाइड नहीं है. उसमें यूजर नेम के साथ ब्लू टिक का निशान नहीं दिख रहा है.

वायरल स्क्रीनशॉट पर जिस जगह ट्विटर हैंडल का नाम लिखा है, ठीक उसी जगह लाल रंग से निशान बनाया गया है. इस वजह से इस हैंडल का पूरा नाम नजर नहीं आ रहा है. इसके कुछ शुरुआती अक्षर नजर आ रहे हैं जो ‘@JoeBidenPr’ हैं.

फॉन्ट में भी है झोल

वायरल स्क्रीनशॉट में जिस फॉन्ट में जो बाइडेन का ट्वीट लिखा है, वो ट्विटर के फॉन्ट से एकदम अलग है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जनवरी की रात को ट्विटर के जरिये बा​इडेन को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी थी. उन्होंने अपने ट्वीट में जो बाइडेन के व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट को टैग किया था.

My warmest congratulations to @JoeBiden on his assumption of office as President of the United States of America. I look forward to working with him to strengthen India-US strategic partnership.