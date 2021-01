पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर, कोलकाता में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल का दौरा करने वाले हैं. राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. हालांकि बंगाल जाने से पहले पीएम मोदी असम भी जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे असम में भूमि पट्टा/आवंटन प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके बाद पीएम मोदी बंगाल का रुख करेंगे. पीएम साढ़े तीन बजे कोलकाता में नेताजी भवन का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 3.45 बजे नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से मुलाकात करेंगे.

पराक्रम दिवस कार्यक्रम में भाषण

इसके प्रधानमंत्री मोदी शाम 4.30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर भाषण भी देंगे. पीएम मोदी ने इस संबंध में शुक्रवार को कई ट्वीट किए.

May the thoughts and ideals of Netaji Subhas Chandra Bose keep inspiring us to work towards building an India that he would be proud of…a strong, confident and self-reliant India, whose human-centric approach contributes to a better planet in the years to come. pic.twitter.com/6UxeBoKJX7