नितिन नबीन को 'बॉस' बताकर PM मोदी ने क्या संदेश दिया?

दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला. पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से उनके मार्गदर्शन में काम करने को कहा और राजनीति को मैराथन बताते हुए समर्पण, स्पीड और स्टैमिना पर जोर दिया.

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo: PTI)
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पर आज यानी मंगलवार को नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्पीड भी चाहिए स्टैमिना भी चाहिए. ये न हो कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आप रेस को पूरा न कर पाए. कार्यकर्ता के नाते मेरे बॉस अब नितिन नबीन है. राजनीति शॉर्ट टर्म नहीं है, सौ मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है.

नरेंद्र मोदी ने कहा, "नितिन नबीन का मार्गदर्शन मैं भी लूंगा और आप भी लीजिए. मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया है. आगे नितिन नबीन काम करेंगे और बताएंगे कि अब आगे कैसे काम करना है. मैं उनका मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए."

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ-साफ कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री हूं लेकिन उससे पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस कार्यकर्ता के नाते मेरे नेता नितिन नबीन हैं.

पीएम मोदी का बड़ा इशारा...

नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम सब उनके मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे." यानी अगर प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं, तो आम कार्यकर्ता के लिए ये साफ मैसेज है कि जो नितिन नबीन की तरफ से दिशा-निर्देश दिए जाए, आप उसको फॉलो कीजिए. पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए. इधर-उधर मत देखिए, मैं भी नहीं देखता.

प्रधानमंत्री ने कहा, "देखिए हमसे सीनियर लोगों ने जो काम करना था, पार्टी को जहां पहुंचाना था, वहां पहुंचाया. अब इसको आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है. हम सबको मिलकर काम करना होगा और पार्टी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारी है. हमको पहले से ज़्यादा काम करना है, स्पीड भी चाहिए स्टैमिना भी चाहिए. ये ना हो कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आप रेस को पूरा न कर पाएं."

उन्होंने कहा कि राजनीति वो शॉर्ट टर्म नहीं है, सौ मीटर की रेस नहीं है. ये मैराथन है. इसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है और लंबी तैयारी के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा. डेडिकेट होंगे तभी आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं. 

पीएम मोदी ने संदेश दे दिया कि सभी अपने-अपने कामों को और मजबूती के साथ करें. इसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी बात है. इसका जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने भी किया कि अगली बार जो चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी. केरल में पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी. पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन अब पश्चिम बंगाल एक बड़ा फोकस होगा क्योंकि पिछली बार बीजेपी 77 सीटों पर रह गई थी. क्या नितिन नबीन के नेतृत्व में 77 से 149 सीट तक जा पाएगी. ये देखने वाली बात होगी.

