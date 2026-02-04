खेमचंद नए CM तो कुकी नेता नेमचा होंगी डिप्टी CM, मणिपुर में NDA का नया समीकरण

मणिपुर में लंबे समय से सियासी संकट के बीच नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. भाजपा विधायक दल की बैठक में मैतेई समुदाय से आने वाले वाई. खेमचंद सिंह को नया नेता चुना गया है, जो अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालेंगे.

इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नेमचा किपगेन की उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति है. कुकी समुदाय से आने वाली किपगेन का चयन राज्य में जातीय तनाव को कम करने और सद्भाव बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

अपनी नियुक्ति के बाद खेमचंद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता मणिपुर की विविधता का सम्मान करना और समुदायों के बीच सहानुभूति व करुणा का भाव जगाना है. उन्होंने 'विकसित मणिपुर' के विजन के साथ शांति और समावेशी विकास का वादा किया है.

कौन हैं नेमचा किपगेन?

2012 से कांगपोकपी (Kangpokpi) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं नेमचा किपगेन मणिपुर की राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं. वह पिछली बीरेन सिंह सरकार में समाज कल्याण और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुकी हैं.

निर्दलीय विधायक निशिकांत सिंह सपम सहित कई नेताओं ने उम्मीद जताई है कि एक कुकी महिला को डिप्टी सीएम बनाने से राज्य में समृद्धि आएगी. इससे पहले नई दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा के 37 में से 35 विधायकों के साथ एनपीपी (NPP), एनपीएफ (NPF) और निर्दलीय विधायकों ने भी खेमचंद और किपगेन के नाम पर मुहर लगाई.

