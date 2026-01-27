scorecardresearch
 
बारिश, ओले और बर्फबारी... जनवरी के आखिर में मौसम ने ये कौन सा टर्न ले लिया? Photos

Weather Forecast: जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है. दिल्ली-NCR में गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरे, जबकि पहाड़ों में भारी बर्फबारी जारी है. IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण ये मौसमी बदलाव हो रहा है.

पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड, मैदानों में बारिश से तापमान में गिरावट (Photo-PTI)
पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड, मैदानों में बारिश से तापमान में गिरावट (Photo-PTI)

जनवरी की ठंड के बीच देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है. कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है. ताजा मौसम की बात करें तो दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह आसमान गरजा, बादल बरसे और कुछ इलाकों में तो ओले भी गिरे. वहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानों में बारिश और गरज-चमक ने सबको हैरान कर दिया है. आखिर जनवरी के आखिर में मौसम ने ये कौन सा टर्न ले लिया?

मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर
मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, उत्तर भारत पर एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव हो गया है. ये विक्षोभ 26 जनवरी से असर दिखा रहा है और 27-28 जनवरी को चरम पर पहुंचने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आने की भी संभावना है.

मौसम में अचानक क्यों आया ये बदलाव?
सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ सामान्य हैं, लेकिन इस बार ये बहुत तीव्र है. जनवरी के पहले हफ्तों में ठंड कम थी, गणतंत्र दिवस पर भी मौसम साफ रहा लेकिन अब आखिरी दिनों में मौसम ने पलटी मारी है. पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी और मैदानों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है. बारिश के साथ ओले और तेज हवाओं ने ठंडक दोगुनी कर दी है.

इन इलाकों में बारिश-ओलावृष्टि
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है. खासकर दिल्ली के उत्तरी इलाकों जैसे नरेला, बवाना, रोहिणी, मुंडका, कंझावला में ओले भी गिरे हैं.

वहीं, पंजाब के पटियाला समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे. इस दौरान हवाएं 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलीं, जो अचानक तेज होकर सबको चौंका गईं.

बता दें कि IMD ने 27 जनवरी के लिए देश में कई जगहों पर येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया था, जिसमें ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी. दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में सुबह 9 बजे से दोपहर करीब 12 बजे तक बारिश-ओले का दौर चला. जिससे ट्रैफिक जाम देखने को मिला. 

पहाड़ों पर बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है. जनवरी के आखिर में इतनी तेज बर्फबारी ने पर्यटकों को खुश कर दिया है. मनाली, शिमला, गंगोत्री, बद्रीनाथ जैसे हिल स्टेशन हाउसफुल हो गए हैं. वहीं, भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं. सड़कों पर जाम, ट्रैफिक रुकावट, लेकिन जन्नत जैसा नजारा लोगों का मन मोहने वाला है.

श्रीनगर में बर्फबारी, कई फ्लाइट्स कैंसिल
कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आज (27 जनवरी 2026) को 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं. दरअसल, खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और रनवे पर बर्फ जमा होने के चलते ऑपरेशनल दिक्कतें आईं हैं, जिसके कारण एयरलाइंस ने ये फैसला लिया. अधिकारियों ने कहा है कि मौसम की स्थिति सुधरने तक और उड़ानें रद्द हो सकती हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें, फ्लाइट स्टेटस चेक करें.

बता दें कि कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है. इससे जम्मू-श्रीनगर हाईवे (NH-44) भी बंद है और सड़क मार्ग से यात्रा मुश्किल हो गई है. कई पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं. इस बीच IMD ने जम्मू-कश्मीर में और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है.

हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में किन्नौर,लाहौल-स्पीति तथा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश/बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद लोकनिर्माण विभाग ने भी कमर कस ली है. 

Shimla Weather Forecast

लोकनिर्माण निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते दो नेशनल हाईवे सहित 618 सड़कें बंद हैं. 503 मशीनों से अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है. विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में पहुंच रहे सैलानियों से अपील की है किरोड सेफ्टी रूल का पालन करें. प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है.

कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना
IMD के अनुसार, 28 जनवरी से मौसम में सुधार शुरू हो सकता है. दरअसल, विक्षोभ कमजोर पड़ने से बारिश-ओले थम जाएंगे, लेकिन ठंड बनी रहेगी. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी.

