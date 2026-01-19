scorecardresearch
 
काले जादू के शक में बुजुर्ग ने बहू और बेटे की सास को कुल्हाड़ी से काट डाला, गांव में मची सनसनी

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 75 साल के बुजुर्ग ने काले जादू के शक में अपनी बहू और उसकी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. घटना राणाघाट थाना क्षेत्र के अशुतोषपुर गांव की है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मौके से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की गई है. दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और मामले की जांच जारी है.

बुजुर्ग ने की दो लोगों की हत्या (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति पर अपनी ही बहू और उसकी मां की हत्या का आरोप लगा है. यह वारदात राणाघाट थाना क्षेत्र के अशुतोषपुर गांव में हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 75 साल के अनंत बिस्वास के रूप में हुई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के घर से खून से सनी एक कुल्हाड़ी भी बरामद की है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है.

कुल्हाड़ी से दोहरे हत्याकांड को दिया अंजाम

जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पत्नी की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी. पत्नी के अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आरोपी के बेटे की सास, 56 साल की स्वप्ना मंडल, कुछ दिनों पहले अपने दामाद के घर आई थीं. इसी दौरान आरोपी को शक हुआ कि उसकी बहू शिल्पा बिस्वास (24) और उसकी मां उसकी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और उसने इस पर काले जादू किए जाने का संदेह जताया.

पुलिस का कहना है कि सोमवार सुबह जब आरोपी का बेटा पतितपावन बिस्वास बाजार गया हुआ था, उस वक्त घर में बहू और उसकी मां सो रही थीं. इसी दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से दोनों पर हमला कर दिया. दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.

घर में सो रही बहू और बेटे की सास पर हमला

जब बेटा बाजार से लौटकर घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और सास को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा. उसने तुरंत शोर मचाया और पड़ोसियों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त बताई जा रही कुल्हाड़ी भी जब्त कर ली गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

 

