Weather Update: इन राज्यों में आज भी बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

Weather Update Today: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में ठीक-ठाक तबाही मचाने के बाद सितरंग तूफान अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है. फिलहाल, ये तूफान कमजोर होकर असम और आसपास के क्षेत्रों में है. एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है. इन राज्यों में अगले 24 घंटे में ठीक-ठाक बारिश हो सकती है.

बांग्लादेश में सितरंग तूफान के चलते कई मकान ढह गए. इसके अलावा कई पेड़ उखड़ गए, सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. मंगलवार को तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में करीब एक करोड़ लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई. ‘प्रोथोम एलो’ अखबार के मुताबिक, ‘‘मंगलवार शाम छह बजे तक, 64 में से 16 प्रशासनिक जिलों से 35 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी. हालांकि, अधिकारियों ने अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है. अन्य को अभी ‘लापता’ की श्रेणी में रखा है.

मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर को तामिलनाडु, कराईकल बिजली गरजने के साथ-साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती ह. वहीं, मध्य आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयलसीमा, केरल में 30 अक्टूबर को ठीक-ठाक बारिश हो सकती है.

Scattered/Fairly widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 29th & 30th and over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Rayalaseema and Kerala & Mahe on 30th October, 2022.

