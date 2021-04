Weather Updates: बदल रहा मौसम, हिमाचल में बर्फबारी, पंजाब-हरियाणा में आंधी, बारिश के आसार

जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बना हुआ है. जबकि उत्तर पश्चिम राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन है. जिसके प्रभाव से मौसमी गतिविधियों में बदलाव हो रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल और आस-पास के इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है. हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. जिससे पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ठक गए हैं. मौसम विभाग ने आज (बुधवार) के लिए भी बर्फबारी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Himachal Pradesh: Jubling village of Lahaul-Spiti district

covered in a blanket of snow. pic.twitter.com/EPdv6hqjdT