Weather Today: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बदल रहा मौसम, कश्मीर समेत इन राज्यों में आज बारिश की उम्मीद

दक्षिण ओडिशा और आस-पास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है. जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) बन रहा है. जिसके प्रभाव से मौसमी गतिविधियों में बदलाव हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 5 से 7 अप्रैल तक देश के विभिन्न इलाकों में तेज हवाएं, आंधी एवं हल्की बारिश होने की संभावना है. जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के कारण आज यानी 4 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश के साथ बर्फबारी (Rain and Snowfall) की संभावना है.

Heat wave conditions in isolated pockets over Tamilnadu, Puducherry & Karaikal during next 2 days; over Vidarbha during next 4 days.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान (Temperature) में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.

राजधानी दिल्ली में आज (रविवार) न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत से पांच डिग्री नीचे रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) 36 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने का अनुमान है. साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.

राजस्थान में बढ़ा तापमान, लू की संभावना

अप्रैल की शुरुआत में आमतौर पर देश में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहता है, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग लू (Heat Wave) का अलर्ट जारी किया है.

आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान आंधी-तूफान के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और गरज के साथ उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है.

i) Scattered to widespread rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad and HP during 04th-08th and over Uttarakhand during 06th-08th April. Isolated rainfall over Punjab, north Haryana and northwest UP during 06th-07th April.