Weather Updates: बारिश से कहीं सैलाब तो कहीं बाढ़ का कहर, जानें मौसम का हाल

Weather forecast Today Updates: देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. वहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और सैलाब से हालात काफी खराब है. इस बीच उत्तरी तटीय ओडिशा और इससे सटे भागों पर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है.

मॉनसून की अक्षीय रेखा इस समय बीकानेर से हिसार, बरेली, गोरखपुर, पटना और धनबाद होते हुए ओडिशा पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र तक पहुंच रही है. मौसम विभाग (IMD) ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है.

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने आज यानी 27 अगस्त को उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

Jammu and Kashmir: Several areas in the union territory continue to receive rainfall. Visuals from Rajouri district.



The district administration has asked people living in the low-lying areas and along rivers, to be on alert. pic.twitter.com/FzMZwaCVWx