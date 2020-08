जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से तबाही, पुल ढहा, राजौरी में बाढ़ जैसे हालात

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है. कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. जम्मू के निचले क्षेत्रों में बुधवार को भारी बारिश से जलभराव हो गया है. वहीं, राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कुंजवानी, पंपोश कॉलोनी और नानक नगर इलाकों में बाढ़ का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया है.



भारी बारिश से पुंछ तथा राजौरी जिलों में कई पुलों को नुकसान हुआ है. तवी नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. इस बीच मौसम विभाग ने 27 अगस्त को भी भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, नदियों और नालों के उफान पर होने की वजह से प्रशासन की तरफ से सतर्क रहने को कहा गया है.

#WATCH Jammu and Kashmir: A portion of a bridge in Jammu's Gadigarh area collapses, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/MPwTGefF8D

जम्मू में जीवन नगर के पास गड़ीगढ़ में एक पुल ढहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. जिससे धराप और बिश्नाह तहसील के बीच संपर्क मार्ग प्रभावित हुआ है. वहीं, नरलू से कैथी जाने वाला संपर्क मार्ग भी टूट गया है. जानकारी के मुताबिक बाढ़ के पानी के जो पुल बह गया है वो सिर्फ पांच साल पुराना था.

जम्मू को सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा और बिश्नाह से जोड़ने वाले पुल के ढहने का वीडियो सामने आया है, जिसमें विकराल रूप के साथ तेज बहाव से बह रहा पानी दिखाई दे रहा है.जबकि राजौरी में बाढ़ जैसे हालात हैं.

#WATCH Jammu & Kashmir: Flood-like situation in Rajouri district as Saktoh and Dharhali rivers are overflowing following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/Sqe0ZTB4Ba