Weather Updates: हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Today Updates: दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले पांच दिनों में बारिश होने का अनुमान है. वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में आज यानी 26 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है.



मौसम विभाग (India Met Department) के मुताबिक उत्तराखंड में 26 से 28 अगस्त के दौरान भारी बारिश होगी जबकि उत्तर प्रदेश में 27-28 अगस्त को बारिश का अनुमान है. वहीं, छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में आज यानी 26 अगस्त को मध्यम से भारी के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall) की संभावना है.

Odisha: Water logging in Kalinga Nagar area of Jajpur following heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/fctggcDLBm — ANI (@ANI) August 26, 2020



मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने बिहार के पूर्वी हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मॉनसून वर्षा के आसार हैं.

Odisha: Locals in Jajpur use makeshift boats made from banana trunks to rescue themselves from waterlogged houses after heavy rains flooded the area.



IMD has predicted thundershower with moderate rainfall at most places in several districts of Odisha today pic.twitter.com/jyrMe0swIA — ANI (@ANI) August 26, 2020



बाढ़ और बारिश से बुरा हाल

बता दें कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश से तबाही झेल रहा है. सबसे ज्यादा संकट गुजरात, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. बिहार के अररिया के जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट गांव के पास अंग्रेजों के जमाने का बना बर्दिया पुल टूटकर बकरा नदी में समा गया. इस हादसे में एक ट्रैक्टर एक ऑटो समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों के नदी में डूबने की बात कही जा रही है. स्थानीय स्तर और प्रशासनिक स्तर पर गोताखोर लगाकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. अभी तक किसी प्रकार के मौत की खबर नहीं है.

#UttarPradesh: Water levels of river Ganga, rise along ghats of Varanasi due to increased flow after heavy rain in adjoining areas. Announcements being made warning people to not take dips, as a safety precaution. pic.twitter.com/1bELYl28eJ — ANI UP (@ANINewsUP) August 26, 2020



गुजरात में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी

सूरत में एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं. खाड़ी का पानी फिर शहर में भरने लगा है. जिसके चलते शहर के लिंबायत, पर्वत पाटिया, पर्वतगाम और सारोली इलाकों में जगह जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं. कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है. एक हफ्ता पहले भी गुजरात में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी थी.



गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद 90 बांध लबालब भर चुके हैं. राज्य के सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात में बाढ़ के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. शहरी इलाकों से तो बाढ़ का पानी निकलने लगा है लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी मुसीबत बनी हुई है. साणंद जिले में हजारों एकड़ फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है.

उत्तराखंड में कई स्थानों पर भूस्खलन

टिहड़ी में भारी भूस्खलन के चलते ऋषिकेश- गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है. दो दिन बाद भी हाईवे पर गिरी चट्टानों को हटाया नहीं जा सका है. नरेंद्र नगर के पास हाईवे से बड़े बड़े बोल्डर को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं. हाईवे बंद होने से सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं. इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Uttarakhand: Road clearance operation underway on Rishikesh-Gangotri National Highway (NH-94) that was blocked near Narendra Nagar following a landslide. pic.twitter.com/pARe2QNNCB — ANI (@ANI) August 26, 2020



बिहार में बाढ़ बरकरार

Flood In Bihar: बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का खौफ कम हुआ है तो अब धमही नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है. नदी मोहनपुर गांव के किनारे तक पहुंच गई हैस जिससे कई घरों को खतरा पैदा हो गया है. जबकि कटान के कारण कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं. गांव में मंदिर और स्कूल को भी धमही नदी से खतरा पैदा हो गया है.



राजस्थान में बारिश का अलर्ट

राजस्थान के जालौर के भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेल अलर्ट जारी किया है. बीते दो दिनों से यहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम इलाके जलमग्न हैं. बाजार और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है. प्रशासन ने लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की है. राजस्थान के प्रतापगढ़ में जोरदार बारिश के बाद नदियां सड़क और पुल के ऊपर से बह रही हैं. ऐसे में सड़क पर चलना और पुल को पार करना खतरनाक हो गया है. प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग खतरा मोल लेकर कई पैदल को कभी बाइक पर पुल पार कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार अभी एक-दो दिन बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है.