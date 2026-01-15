घन कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे... यूपी-बिहार समेत इन 10 राज्यों के मौसम पर IMD की चेतावनी

उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिनों तक शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति बनी रहेगी.

इसके बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा (Dense to Very Dense Fog) सुबह और रात के समय जारी रहेगा. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम हो सकती है. जिसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी देखने को मिल सकता है. कोहरे के कारण एक तरफ सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है तो वहीं, ट्रेनों की गति पर भी असर पड़ता है. कोहरे की वजह से विभिन्न रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल सकती हैं.

इस राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे (Cold Day) की स्थिति बनी रहेगी. 16 और 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा. वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को भी यह स्थिति देखी जा सकती है.

इन राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी

IMD ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 17 जनवरी तक घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. उसके बाद 22 जनवरी तक पंजाब-हरियाणा-चंडीगढ़ में और 20 जनवरी तक उत्तराखंड में अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक घना कोहरा जारी रहेगा.

जम्मू, हिमाचल प्रदेश (17 जनवरी तक), पश्चिम राजस्थान (16 जनवरी तक), बिहार (19 जनवरी तक), उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगा क्षेत्र पश्चिम बंगाल (16-19 जनवरी), असम और मेघालय (18 जनवरी तक) में भी सुबह-रात घना कोहरा छाया रहेगा.

न्यूनतम तापमान कितना रहेगा?

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 3-5 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ेगा. हालांकि, उसके बाद अगले 3 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वहीं, मध्य भारत के राज्यों के तापमान में अगले 24 घंटों में कोई खास बदलाव नहीं होगा लेकिन उसके बाद 3 दिनों में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.

बारिश और बर्फबारी की भी संभावना

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 21 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. पंजाब में 18-20 जनवरी, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18-19 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है.जिसके असर से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना है.



