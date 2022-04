Assam Weather: असम में कुदरत का कहर, आंधी-तूफान-बारिश और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत

Assam Weather: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है. तापमान बढ़ने के बीच मौसम शुष्क बना हुआ है. वहीं, तमिलनाडु, केरल और असम समेत कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी है. असम में हाल ही में मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश से राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है.

असम राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, राज्य में कुदरत के कहर, आंधी-बारिश और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है.

The death toll in storms, lightning and heavy rainfall in Assam rises to 14: State Disaster Management Authority