कोहरे में गुम DDU जंक्शन! वंदे भारत- सियालदह, राजधानी समेत कई ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट

पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ रही है. उत्तर भारत समेत देश के मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने कोहराम मचाया है. घने कोहरे का सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है. एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर लोगों को अपने वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है तो वहीं, दूसरी ओर घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई है.
आलम यह है कि वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड और राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं. इस भीषण शीतलहर में ट्रेनों का इंतजार करना मुसाफिरों के लिए मुश्किल का सबब साबित हो रहा है.
दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कोहरे ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य फैला लिया है. आलम यह है कि घने कोहरे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गुम हो गया है. ट्रेनों की रफ्तार थम गई है.
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचने वाली आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से चल रही है. वहीं, पटना से चलकर गोमती नगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज, 8 जनवरी को कोहरे की वजह से डेढ़ घंटे लेट हो गई है. यही हाल अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी है.
मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. कोहरे के वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. गाड़ी संख्या 12328 देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस आज कैंसिल कर दी गई है.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली देर से चल रही ट्रेनों की लिस्ट:
> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 3:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12330 आनंद विहार सियालदह वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12819 भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12362 मुंबई आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 19483 अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस 3 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 5 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 4:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 20450 नई दिल्ली गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 5 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 03680 कोयंबटूर धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस 12:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12310 दून एक्सप्रेस 2 घंटे लेट