'नफरत सामान्य', त्रिपुरा छात्र पर नस्लीय हमले को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला

देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले दो भाइयों पर हुए नस्लीय हमले और एक की मौत को लेकर देशभर में गुस्सा और चिंता का माहौल है. इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे एक “भयानक हेट क्राइम” बताते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी का नेतृत्व सामान्य बना रहा है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह अचानक नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती, बल्कि सालों तक जहरीले कंटेंट और गैर-जिम्मेदार बयानबाजी से खासकर युवाओं के दिमाग में भरी जाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत प्यार, सम्मान और विविधता का देश है, डर और गाली-गलौज का नहीं.

यह घटना 9 दिसंबर को देहरादून में हुई थी. 24 वर्षीय एंजेल चकमा, जो एमबीए के छात्र थे और पश्चिम त्रिपुरा जिले के नंदननगर के रहने वाले थे, अपने भाई माइकल के साथ एक कैंटीन में मौजूद थे. उसी दौरान वहां मौजूद एक अन्य समूह ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणी की. जब भाइयों ने इसका विरोध किया, तो विवाद बढ़ गया और हमला हिंसक हो गया.

'चाइनीज मोमो' कहकर युवक को चिढ़ाया

देहरादून पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने धारदार हथियार और कड़े से हमला किया, जिसमें एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके पिता, जो बीएसएफ में जवान हैं, ने बताया कि उनके बेटे को बार-बार "चीनी" और "चाइनीज मोमो" कहकर अपमानित किया गया. एंजेल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, लेकिन इसके बावजूद हमला किया गया. इलाज के दौरान एंजेल चकमा ने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया.

फरार आरोपी पर 25 हजार का इनाम

पुलिस ने अब तक छह में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी यज्ञराज अवस्थी फरार है, जो नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और नेपाल तक पुलिस टीम भेजी गई है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.

