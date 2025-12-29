scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे इंसाफ चाहिए...', देहरादून में नस्लीय हिंसा के शिकार युवक के पिता का छलका दर्द

देहरादून में नस्लीय हमले में मारे गए त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के पिता एक बीएसएफ जवान हैं. उन्होंने आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की है. घटना के बाद नॉर्थ-ईस्ट छात्रों में गुस्सा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं.

Advertisement
X
देहरादून में नस्लीय हिंसा के शिकार छात्र की 17 दिन बाद मौत हो गई (Image: X/ @NBirenSingh)
देहरादून में नस्लीय हिंसा के शिकार छात्र की 17 दिन बाद मौत हो गई (Image: X/ @NBirenSingh)

उत्तराखंड के देहरादून में कथित नस्लीय हमले में मारे गए त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजेल चकमा के दुखी पिता ने इंसाफ के लिए भावुक अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी भी माता-पिता के सामने ऐसी मजबूरी नहीं आनी चाहिए कि वो अपना बच्चा इस तरह से खोए. 

इंडिया टुडे से बात करते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवान तरुण प्रसाद चकमा ने कहा कि आरोपियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरा बच्चा चला गया. ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. हम बहुत दुखी हैं. हमारी बस यही गुजारिश है कि कोई और बच्चा इस तरह से न मरे."

तरुण चकमा ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह पहली ऐसी घटना है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले में स्थानीय लोग शामिल थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami approved the recommendation for a CBI inquiry into the UKSSSC paper leak case
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या... 5 आरोपी गिरफ्तार, एक नेपाल भागा, CM पुष्कर सिंह धामी सख्त
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (File Photo: ITG)
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर बिफरे CM धामी, अफसरों को दे दिया अल्टीमेटम
त्रिपुरा में महिला से बर्बरता. (Photo: Representational )
अफेयर के शक में महिला से बर्बरता, ग्रामीणों ने बुरी तरह पीटा, फिर पहनाई जूतों की माला
त्रिपुरा ने बनाया रिकॉर्ड. (Photo: Representational )
त्रिपुरा ने यूपी-बिहार समेत कई राज्यों को पछाड़ा, 100 प्रतिशत साक्षरता वाला बना तीसरा राज्य
Five accused have been taken into custody, one is absconding with police offering Rs 25,000 reward.
उत्तराखंड: 17 दिन बाद त्रिपुरा के छात्र की मौत, नस्लीय हिंसा के विरोध में आरोपियों ने चाकू से गोदा

'मैं माफ कर देता लेकिन...'

दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे इंसाफ़ चाहिए. अगर मेरा बच्चा ज़िंदा होता, तो मैं आरोपियों को माफ़ कर देता लेकिन अब, उन सभी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए. उन्हें फांसी दी जानी चाहिए.”

Advertisement

मृतक के पिता ने नस्लीय दुर्व्यवहार की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा, "भारत जैसे विविध देश में यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. भारत के हर कोने से बच्चे पूरे देश में रहते हैं. ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. नस्लीय टिप्पणियों का यह मामला पूरी तरह से गलत है. यह किसी के साथ नहीं होना चाहिए.”

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: 17 दिन बाद त्रिपुरा के छात्र की मौत, नस्लीय हिंसा के विरोध में आरोपियों ने चाकू से गोदा

नस्लीय टिप्पणी के विरोध के बाद हत्या...

त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले के 24 साल के MBA स्टूडेंट एंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में हमला किया गया था, जब उन्होंने अपने छोटे भाई माइकल चकमा पर कथित तौर पर की गई नस्लीय टिप्पणियों का विरोध किया था. पुलिस और परिवार के मुताबिक, हमलावरों ने कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणियां कीं, जिसमें भाइयों को 'चीनी' भी कहा गया.

एंजेल को गंभीर हालत में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वह 17 दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जूझते रहे और आखिरकार चोटों के कारण उनकी मौत हो गई.

उनकी मौत के बाद, नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट्स में गुस्सा फैल गया है, और कई छात्र संगठनों ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किए हैं. नॉर्थ-ईस्ट के स्टूडेंट ग्रुप्स का कहना है कि यह घटना देश भर में इस क्षेत्र के लोगों द्वारा झेली जा रही नस्लीय दुर्व्यवहार की एक गहरी समस्या को दिखाती है.

Advertisement

नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने 23 दिसंबर को उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया. कमीशन के दखल के बाद, पुलिस ने FIR में हत्या की धाराएं जोड़ीं.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में भारतीय मूल की युवती से ‘नस्लीय आधार पर बलात्कार’, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

गिरफ्तार किए गए आरोपी...

पुलिस ने मणिपुर के सूरज खवास (22), अविनाश नेगी (25), सुमित (25) को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक और आरोपी शायद अपने देश नेपाल भाग गया है. उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है.

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने नस्लीय दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए कहा, "नस्लवाद को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए."

देहरादून, त्रिपुरा और देश के अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. वहीं, एंजेल चकमा के पिता ने कहा कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ़ उनके बेटे के लिए नहीं, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए है, जो पढ़ाई के लिए घर छोड़ता है. उन्होंने कहा, "मैंने अपना बच्चा खो दिया है. अब, उसे इंसाफ मिलना चाहिए."

Advertisement

(तन्मय चक्रवर्ती के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement